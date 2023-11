La Superintendencia de Industria y Comercio, en su calidad de autoridad encargada de la protección de la propiedad industrial en Colombia, ha anunciado la concesión de la protección para la marca país “COLOMBIA CO EL PAÍS DE LA BELLEZA” (mixta), tras verificar su cumplimiento con los requisitos establecidos en la Decisión 876 de 2021, conocida como el “Régimen Común sobre Marca País” de la Comunidad Andina. La Resolución No. 65968, emitida el 27 de octubre de 2023, confirma esta protección otorgada por tiempo indeterminado.

La entidad regulatoria concluyó que la marca “COLOMBIA CO EL PAÍS DE LA BELLEZA” (mixta) no se asemejaba ni contenía ninguna marca o lema comercial previamente solicitado o registrado por un tercero.

Además, se determinó que el signo no replicaba, imitaba ni incorporaba ninguna denominación de origen protegida. La decisión se basó en un análisis detenido que garantizó que el nombre de comunidades indígenas, afrocolombianas o locales no fuera utilizado y que no representara ninguna expresión cultural o práctica específica.

Es importante recordar que las marcas país están reguladas por la Decisión 876 de 2021, un marco legal aplicable a los países miembros de la Comunidad Andina, que incluye a Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Estos signos tienen como objetivo principal promover la imagen del país tanto a nivel nacional como internacional, impulsando el turismo, la cultura, la gastronomía, la producción nacional, las exportaciones y las inversiones.

Diferenciándose de otros tipos de marcas, las marcas país no tienen una fecha de caducidad, están protegidas indefinidamente hasta que se solicite su desprotección, son imprescriptibles e inembargables y no requieren un uso continuado para mantener su protección. Además, a diferencia de las marcas tradicionales, no están vinculadas a productos o servicios específicos, sino que se centran en la promoción de la imagen del país al que representan.

En el caso de Colombia, la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. – FIDUCOLDEX – en calidad de vocera del Fideicomiso de Promoción de Exportaciones PROCOLOMBIA, es la titular que ejerce los derechos sobre las marcas país protegidas ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Estas marcas también han sido comunicadas a los Países Miembros de la Comunidad Andina para obtener su protección en dichos territorios.

Es importante destacar que, contra la decisión que concedió la protección de la marca país “COLOMBIA CO EL PAÍS DE LA BELLEZA” (mixta), está disponible el recurso de apelación para aquellos interesados que deseen impugnar la resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio.

