La marca Doritos se popularizó de tal manera que hoy en día es la favorita de muchas personas por su sabor. Este paquete de tortillas tiene una historia muy particular que inició en Disney World.

Según una publicación de un usuario en la cuenta de X (antes Twitter), todo empezó en 1955 por una unión entre Frito-Lay y el mencionado parque de diversiones, pues buscaron abrir un restaurante de comida mexicana para cautivar al público latino.

In the 1960s, a fry cook at the Casa de Fritos restaurant in #Disneyland stopped throwing out surplus tortillas. Instead, he cut them into triangles, deep fried them, and served them to customers. That's how Doritos were invented at Disneyland. #Doritos https://t.co/TfxoW0fUPm pic.twitter.com/54Blreb2dN

