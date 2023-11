A propósito del Día Mundial de la Televisión que se celebra el próximo 21 de noviembre, Google presentó los programas de TV con mayor interés de búsqueda en Colombia en los últimos 19 años.

(Lea también: Andrea Guerrero salió de programa de Carlos A. Vélez en Win; ya tiene reemplazo)

Sobre las novelas, el listado lo encabezan dos producciones del Canal RCN: Enfermeras (1) y Betty La Fea (2), seguido por Sin senos sí hay paraíso (3) y Pasión de Gavilanes (4) del Canal Caracol. En la quinta casilla está La ley del corazón y le siguen La reina del flow, La hija del Mariachi, Pa’ quererte, Chepe Fortuna y Escobar, el patrón del mal.

Para Carlos Ochoa, periodista de entretenimiento, esta tendencia en las búsquedas de los colombianos está muy ligada a que fueron novelas “que dieron de qué hablar” por sus historias, actores, contenido y tiempo de duración. Es decir, no solo se debió al éxito, sino también a la curiosidad de la gente por saber más sobre el elenco o los lugares donde se grabaron.

“Enfermeras no tuvo tanto rating, pero sí fue muy larga y los protagonistas lograron gustarle a ese público objetivo. Fue una telenovela que tocó el tema de la salud y esa temática ha gustado mucho en Colombia. Además, los protagonistas se fueron y no estuvieron hasta el final, entonces quizás hizo que la gente buscara más sobre la telenovela para saber qué había pasado con ellos y por qué no estaban”, dijo Ochoa.

Un aspecto que se destaca es que aparecen títulos clásicos como Café con aroma de mujer (13) y Francisco el matemático (20).

Yo me llamo (1), Protagonistas de nuestra tele (2) y MasterChef Celebrity (3) fueron los reality shows más buscados en Google desde 2004.

(Vea también: Paso a paso para crear una cuenta de Gmail para una empresa; es muy sencillo)

“Tienen el mismo comportamiento, la gente los sigue porque dan mucho diálogo digital. Sobre Yo me llamo, por ejemplo, a la gente le interesa la vida de Amparo Grisales, y eso hace que el producto genere una mayor curiosidad”, agregó Ochoa.

Para este último ranking se tuvieron en cuenta 30 producciones colombianas y también aparecen MasterChef (4), La voz kids (5), Desafío (6), A otro nivel (7), El Factor X (8), El Factor Xs (9) y Colombia tiene talento (10).

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.