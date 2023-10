En la tarde del lunes 25 de septiembre, al empresario caldense le revocaron su candidatura por tres contratos firmados con la Secretaría del Deporte de Cali suscritos entre noviembre de 2022 y enero de 2023, los cuales tenían como objeto el alquiler de dos locales y del Estadio Pascual Guerrero, para cumplir actividades comerciales del América de Cali.

El máximo accionista del club ‘escarlata’ no tardó en señalar a los supuestos responsables de la decisión. Según dijo a Semana, considera que detrás de su revocatoria hay intereses directos del equipo de Dilian Francisca Toro, quien también está aspirando a la Gobernación de ese departamento.

“Es una medida injusta, y no dudo que se movieron los intereses oscuros porque hay quienes se quieren perpetuar en la gobernación. Yo no soy contratista de la gobernación, son solo unos contratos del América para un local para ampliar la tienda del estadio y ese local no nos sirvió. No estoy inhabilitado”. explicó en la revista.