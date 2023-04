Dentro del barrido ministerial que hizo el presidente Gustavo Petro apareció el nombre de Jaramillo, quien a partir de hoy ocupará el cargo que dejó Carolina Corcho en la cartera de Salud.

El ahora ministro, que hace un tiempo se desempeñó como secretario general del movimiento Colombia Humana, había renunciado a su cargo para iniciar su camino como candidato a la Alcaldía de Bogotá para las próximas elecciones.

De hecho, el pasado 3 de enero compartió un comunicado en sus redes en el que aseguró que su decisión estaba basada en que un gran número de ciudadanos le habían hecho la solicitud de lanzarse como aspirante al cargo más importante de la capital del país.

El político aseguró en una oportunidad que mantenía una amistad cercana con el presidente Petro, pero que eso no era lo único que lo motivaba a llegar a la Alcaldía. Sus principales propuestas estaban enfocadas en el tema de la salud.

“Se cree que la salud es tener un carné de una EPS sin el cumplimiento, que no se está dando en este momento […]. Santos prometió acabar con las EPS, eso no es nuevo. Es una discusión sobre si los colombianos deben tener salud o no; hay que hacer los cambios que sean necesarios”, le dijo a Blu Radio a principios de febrero.