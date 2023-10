Con bombos y platillos ha celebrado Carlos Fernando Galán su victoria de ser el nuevo alcalde de Bogotá, después de los resultados de las elecciones regionales de este domingo 29 de octubre, en las que ganó con una buena ventaja sobre sus otros competidores.

(Vea también: Estos son los primeros nombres que Galán pone en el sonajero para su gabinete en Bogotá)

Después de su discurso, en el que mandó varios mensajes a Petro por el proyecto del metro, Galán madrugó este lunes 30 de octubre y en Blu Radio contó cuál fue la primera actividad que hizo en su primer día como alcalde de Bogotá.

“Yo les había prometido que la primera entrevista que les daría como alcalde de Bogotá sería en la emisora de mi colegio. Me reuní con el rector, con el equipo de la emisora, los niños me recibieron y fue muy especial. La entrevista fue hecha por estudiantes de primaria y secundaria, uno de ellos me preguntó por qué quise ser alcalde, fue especial”, contó Galán en la cadena radial sobre lo que fue esa experiencia.

Galán estudió su primaria en el Instituto Pedagógico Nacional, un colegio público de Bogotá donde hizo sus primeros paso como estudiante antes del asesinato de su padre en Soacha por parte de Pablo Escobar. En ese entonces, el candidato solamente tenía 12 años y tuvo que marcharse a Francia, país en el que cursó el bachillerato.

Lee También

Luego de la entrevista que le dio a la emisora del colegio, Galán atendió a Blu Radio y Noticias Caracol, medios en los que contó cómo va la conformación de su gabinete y los planes que tendrá con Bogotá en estos meses que le quedan antes de su posesión.

Lee todas las noticias de elecciones-colombia-2023 hoy aquí.