La empresa Thilikó es la señalada en este proceso porque, dice la demanda publicada The Fashion Low, estaba engañando a sus clientes vendiéndoles ropa como si fuera propia, cuando en realidad es de Zara, una de las marcas de ropa más reconocida en el mundo.

Indetex es la dueña de Zara y de otras marcas de ropa muy usadas en Colombia, Europa y Norteamérica, así que es una multinacional la que están detrás de este proceso que se adelanta en Estados Unidos. De hecho, ellos también son acusados de prácticas abusivas a sus trabajadores.

El portal especializado en moda señaló que la demanda se presentó el pasado 4 de enero en un tribunal de Nueva York. En esta explican que la empresa estadounidense compraba prendas de la marca española, le quitaba las marquillas y las vendía como propias con un precio mayor al original.

Entre los productos que habrían vendido con esta modalidad hay pantalones de traje para mujer, vestidos y otros, razón por la que Indetex apunta una competencia desleal, publicidad falsa y engaño a los consumidores.

(Vea también: Karol G, Yatra y más artistas, involucrados en la demanda más grande del reguetón)

Un hecho que agravaría la situación es que, dice la demanda de los dueños de Zara, la marca Thilikó usaba las fotos originales para publicarlas en sus medios, así que estaría violando los términos de venta online de la marca española. Ellos establecen la prohibición de usar, modificar o reproducir cualquier material del sitio sin autorización.

La denuncia tiene 32 ejemplos en los que la empresa estadounidense habría tergiversado las fotografías de los europeos y hasta hay unos ejemplos claros de prendas que fueron ofrecidos exactamente igual, como este.

This is hilarious. Instead of fast fashion copying small designers and selling for 1/10 of the price, here a small ‘sustainable’ brand is buying Zara clothes, changing the labels and selling at 10x the price. https://t.co/L5Tmh5dprl pic.twitter.com/LZukBQaYSQ

— Benedict Evans (@benedictevans) January 9, 2023