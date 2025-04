Los contratos de arrendamiento, aunque esenciales para establecer las condiciones de alquiler de una propiedad, pueden ser terreno fértil para abusos si no se revisan cuidadosamente. Pulzo le contará algunas de las prácticas más comunes para que les ponga atención y no se deje meter cuentos que luego le afectarán duramente la convivencia, la tranquilidad y el bolsillo.

Justamente, existen numerosos escenarios que le hacen perder plata a los arrendatarios y no se les pone el ojo por miedo a represalias por parte del propietario o, simplemente, por no pasar vergüenza y admitir que se desconocen las normas que, al final, lo que pretenden es proteger sus derechos como consumidor y poner límites a quienes alquilan el inmueble para que no se pasen de la raya.

De acuerdo con la abogada Daniela Martínez, estas son 3 de las injusticias más comunes que se cometen en contra de las personas que toman un arriendo en Colombia:

Depósito ilegal : los arrendadores, en muchas ocasiones, suelen exigir un depósito de garantía, lo cual es ilegal en el país. Si un contrato incluye esta solicitud, tiene la posibilidad de solicitar la nulidad del mismo.

: los arrendadores, en muchas ocasiones, suelen exigir un depósito de garantía, lo cual es ilegal en el país. Si un contrato incluye esta solicitud, tiene la posibilidad de solicitar la nulidad del mismo. Obligación de reparar todo el inmueble : desequilibra la relación contractual y traslada costos que no le corresponden. El arrendador, como propietario, tiene la obligación de mantener la vivienda en condiciones habitables, lo que implica reparar daños estructurales o aquellos derivados del desgaste natural.

: desequilibra la relación contractual y traslada costos que no le corresponden. El arrendador, como propietario, tiene la obligación de mantener la vivienda en condiciones habitables, lo que implica reparar daños estructurales o aquellos derivados del desgaste natural. Desalojo sin previo aviso: no solo perturba la estabilidad emocional y económica del inquilino, sino que también le impide ejercer su derecho a la defensa y a buscar alternativas de vivienda.

¿Qué pasa si un contrato de arrendamiento no está notariado?

En Colombia, un contrato de arrendamiento no requiere ser notariado para tener validez legal. La autenticación notarial es un proceso que da fe pública de la firma de las partes, pero su ausencia no invalida el acuerdo. Sin embargo, contar con el documento notariado suele ofrecer mayor seguridad jurídica, especialmente en casos de disputas, ya que facilita la verificación de la identidad de los firmantes y la veracidad del documento.

Aunque la notariación no es obligatoria, es altamente recomendable, sobre todo en arrendamientos de largo plazo o de alto valor. Un contrato notariado agiliza procesos legales en caso de incumplimiento, como desalojos o reclamaciones por daños. Además, proporciona mayor tranquilidad a ambas partes, al establecer claramente los términos y condiciones del acuerdo, reduciendo la posibilidad de malentendidos o fraudes. En resumen, no es un requisito, pero sí una medida prudente para proteger los intereses de arrendador y arrendatario.

¿Cuánto cobran por hacer un contrato de arrendamiento en Colombia?

En Colombia, el costo de elaborar un contrato de arrendamiento suele variar significativamente. No existe una tarifa fija establecida por ley, por lo que los precios dependen de diversos factores, como la complejidad del contrato, la ubicación del inmueble y si se contrata a un profesional inmobiliario o abogado. Generalmente, los honorarios pueden oscilar entre un porcentaje del canon de arrendamiento (por ejemplo, entre el 10 % y el 50 %) o una tarifa fija acordada entre las partes.

Es importante tener en cuenta que, además del costo de elaboración del documento, pueden existir otros gastos asociados, como el estudio de títulos, la elaboración de inventarios y la gestión de pólizas de seguro. Por ello, se recomienda solicitar varios presupuestos y comparar los servicios ofrecidos antes de tomar una decisión. Asimismo, es fundamental que el contrato de arrendamiento sea redactado por un profesional con experiencia para garantizar que se incluyan todas las cláusulas necesarias y se protejan los derechos de ambas partes.

