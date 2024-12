El debate entre comprar vivienda o vivir en arriendo es una encrucijada que enfrenta gran parte de la población en algún momento de su vida. La decisión no solo implica consideraciones financieras, sino también factores emocionales y de proyección a largo plazo.

Aunque ambas opciones tienen pros y contras, la clave radica en analizar cuidadosamente las circunstancias personales y el contexto económico del mercado inmobiliario.

(Vea también: Dan aviso a colombianos que viven en arriendo: podrían tener un problema muy costoso)

Pros y contras de vivir en arriendo en Colombia

Para muchas personas, vivir en arriendo representa una opción más segura y accesible, especialmente cuando sus ingresos no son suficientes para adquirir una propiedad o cuando prefieren evitar compromisos financieros de largo plazo. Arrendar requiere una planificación financiera menos exigente en el corto plazo, limitándose al pago mensual pactado con el arrendador y a respetar los términos del contrato.

Aunque esta opción brinda flexibilidad, también implica ciertos límites: no hay garantía de permanencia en el lugar, el espacio no puede ser modificado libremente, y los pagos no generan un retorno de inversión tangible a futuro.

(Vea también: Comprar vivienda en Bogotá sería más difícil en 2025: advierten dura subida de precios)

Qué tan favorable es comprar vivienda en Colombia

Por otro lado, adquirir una propiedad ofrece la seguridad de tener un espacio propio, con la libertad de personalizarlo y la posibilidad de construir un patrimonio. Sin embargo, este camino exige un sacrificio económico considerable, que incluye no solo la inversión inicial (como la cuota inicial o los gastos notariales), sino también el compromiso con cuotas de crédito hipotecario a largo plazo.

Además, los propietarios deben asumir costos adicionales, como impuestos y mantenimiento, que no afectan directamente a los arrendatarios.

(Lea también: Personas que viven en arriendo, pilas porque pueden estar haciendo un pésimo negocio)

Fórmula para decidir si vivir en arriendo o comprar casa en Colombia

Para quienes están en la disyuntiva, existe una herramienta clave: la relación precio-alquiler. Este indicador, ampliamente usado en análisis financieros, permite evaluar la conveniencia económica de comprar o arrendar en función de los precios del mercado.

Según el portal especializado Investopedia, esta fórmula consiste en dividir el precio medio de una vivienda entre el arriendo medio anual. El resultado se interpreta de la siguiente manera:

Entre 1 y 15: comprar es más conveniente.

comprar es más conveniente. Entre 16 y 20: arrendar resulta mejor.

arrendar resulta mejor. 21 o más: es mucho más rentable arrendar.

Aunque este cálculo ayuda a entender la dinámica económica entre ambas opciones, no considera factores como la asequibilidad real para el comprador o arrendatario, ni el estado emocional asociado con cada decisión.

(Lea también: Desde cuándo le subirá el valor del arriendo en 2025; no se deje engañar por el dueño)

Otros factores que influyen en comprar vivienda o vivir en arriendo en Colombia

Más allá de la fórmula, la decisión entre comprar o arrendar depende de variables individuales, como: