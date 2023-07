Comprar vivienda en Colombia es uno de los sueños que tienen muchas personas con el fin de tener su propio techo en donde vivir.

En ese sentido, existen alternativas en las que las personas pueden encontrar casas con precios reducidos, como, por ejemplo, cuando están en un caso de embargo.

(Vea también: Si vive en arriendo, estos son los arreglos que debe pagar el dueño y no usted)

Bajo ese contexto, Diana Paola Copete, abogada, habló con Valora Analitik sobre cómo una persona puede comprar una vivienda en Colombia en estado de embargo y todo el proceso que esto conlleva.

Esto teniendo en cuenta que Diana Copete realizó dicho proceso para comprar su vivienda, por lo que explicó en la entrevista cómo fue ese proceso y el dinero que pudo ahorrarse en dicha compra.

La abogada empezó por contar cómo se enteraron de que la vivienda que compraron se encontraba en proceso de embargo, “yo me enteré de que la casa estaba en proceso de embargo porque, al momento de ir a visitarla para ver si me gustaba, el dueño me dijo que el inmueble estaba en proceso judicial”.

Esto quiere decir que la vivienda se encontraba en un proceso ejecutivo el cual tiene diferentes etapas y una de ellas el embargo, “en ese proceso ejecutivo hay unas etapas y pues ahí fue cuando ya supimos que ya se encontraba en embargo”.

Lee También

Pero, ¿Cómo fue ese proceso?

Indica Copete que lo primero que hay que tener en cuenta es que “cuando una vivienda se encuentra en proceso de embargo, el precio de la misma va a disminuir en comparación con el valor comercial, inicialmente, en nuestro caso fue de entre $ 25 y $ 30 millones más bajo”.

Sin embargo, la abogada explicó que “así como esto puede ser llamativo para los compradores, estos procesos también tienen unos riesgos de cómo está el proceso legal del embargo del inmueble y si este no tiene otros procesos legales por otras deudas que pudo haber tenido el propietario”.

Vivienda en Colombia

“En estos casos, lo necesario es hacer un estudio jurídico y uno legal de cómo está el inmueble, esto con el fin de tener claro que no tiene otros procesos porque esto significaría que habría más acreedores y así estar seguros de cuál es la etapa actual del proceso”, agrega Copete.

En ese sentido, uno de los acuerdos que llegó Diana Copete con el que era dueño de la vivienda, es que solo se haría el negocio cuando ese proceso judicial esté terminado, es decir, que ya no se encuentre en estado de embargo.

¿Qué es un proceso ejecutivo y cuáles son las etapas?

El proceso ejecutivo es la demanda con la que se busca cobrar judicialmente una obligación; sirve para que el juez ordene el pago de una deuda o el cumplimiento de una obligación respaldada por un título ejecutivo.

En ese sentido, las etapas del proceso ejecutivo son:

Primero, está la demanda; luego de esto, se le expone al juez el caso indicándole que determinada persona le debe una cantidad de dinero; posteriormente el juez expide un mandamiento ejecutivo en el que obliga a esa persona a pagar la deuda.

Al indicar el juez la obligación de pago, se realiza una liquidación de crédito en el que incluyen lo que se debe, el costo del proceso y los intereses generados hasta la fecha.

Al pasar por estas etapas y, si la persona no tiene como responder con el pago, ahí ya pasa el inmueble a proceso de embargo o, finalmente, puede ser subastada.

Sin embargo, si la persona logra pagar dicha deuda, el proceso se termina y puede conservar, en este caso, su vivienda.

Vivienda en Colombia

¿Cómo fue el proceso ejecutivo para la compra de la vivienda?

En este caso, el dueño de la casa tenía una deuda con un señor al cual no le podía responder con el pago por no contar con los recursos, al ver que ya estaban entrando en el proceso ejecutivo, el señor le propuso al deudor que transcribieran a su nombre la propiedad del inmueble para saldar las cuentas.

Al ver que no quedaba otra opción, el deudor aceptó la propuesta haciendo que el inmueble quedara libre de deudas para que pueda ser vendida y posteriormente saldar las cuentas.

En ese orden de ideas, Diana Copete se enteró por medio del nuevo dueño el estado legal que se encontraba el inmueble al ver que estaba interesada en adquirirlo, “cuando la persona ya ve la intención de compra, tiene que explicar en que estado se encuentra el mismo, con el fin de saber que no tenga ninguna deuda ni procesos de embargo que después toque asumir, ahí me enteré del estado que se encontraba la vivienda y, al ver que la casa había sido traspasada de propietario y libre de embargo, empezamos con el proceso de compra”.

Otro tema no menor, es que, en dichos casos, si por ejemplo la deuda que se tenía era de $ 100 millones, pero el inmueble se vendió en $ 250 millones, el restante debe ser entregado a la persona, ya que esto es un excedente que no corresponde en la deuda como tal y así quedaría ya el proceso finalizado.

Finalmente, la abogada cuenta que la casa la lograron comprar en $ 320 millones, consiguiendo ahorrar hasta casi $ 30 millones, teniendo en cuenta que por lo general el precio de la vivienda de ese conjunto no bajan de $ 350 millones.