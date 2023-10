Actualmente, el sector de la vivienda atraviesa grandes desafíos: las ventas han decrecido, las renuncias de proyectos han aumentado y el panorama para finalizar el año no es positivo. Factores como la inflación, tasas de interés que no ceden y falta de subsidios han sido las principales razones para que este sector de la economía haya frenado, en su mayoría, la actividad comercial.

En lo corrido del 2023, Camacol reportó durante el Congreso Colombiano de la Construcción una caída cercana al 50% para el territorio nacional: “En lo que va del año hemos visto una caída del 48% en la comercialización de vivienda en Colombia, pasamos de vender 190 mil unidades a 91 mil unidades de enero a septiembre, jalonados especialmente por una caída del 56% en la vivienda de interés social (VIS), es decir, que hoy tenemos la mitad del mercado de vivienda que teníamos un año atrás”, expresó Guillermo Herrera, presidente de Camacol.

(Vea también: Compradores de vivienda nueva, desprotegidos: se quedaron sin un seguro importante)

El panorama es similar para el departamento, Camacol Risaralda, en entrevista para este medio, comentó que los indicadores son preocupantes y este ha sido uno de los años más retadores desde la pandemia; comenzando por las ventas para vivienda VIS y No VIS, las cuales para el sector de vivienda VIS se ubicaron para 2022 en más de $47 mil millones y que para el 2023 apenas van en $18 mil millones.

Hoy por hoy, según estudios económicos de Camacol Risaralda, es más costoso construir casas que apartamentos, de igual manera, basados en el crecimiento que reportó el Índice de Costos de Construcción de Edificaciones (ICOCED) para el segmento no residencial (hoteles, oficinas, bodegas y establecimientos comerciales), se ubicó como el más costoso para construir.

(Vea también: Así será preasignación de subsidios de ‘Mi casa ya’ para comprar vivienda en Colombia)

Las estadísticas de Financiación de Vivienda (FIVI) en Risaralda continúan en números rojos. Las viviendas nuevas, tanto segmento VIS o No VIS, han caído en un -20,5% según datos de Camacol Risaralda, hace un año se desembolsaron 788 créditos, mientras que para el 2023, han sido 626.

Así mismo, la vivienda usada también cayó en un -38,8%, donde para 2022 se desembolsaron 250 créditos de financiación, mientras que para 2023 se otorgaron alrededor de 150. Lo anterior, representa una pérdida de $24 mil millones para la vivienda nueva y $49 mil millones para la usada.

“Si tú tienes suelo caro, tasas altas, materiales altos, difícilmente se cierra el negocio para poder desarrollar, el negocio de la vivienda social hoy no es tan atractivo; desarrollar no es tan atractivo en las condiciones que cuentan, pero hoy qué tenemos, lo que se licenció hace dos años, año medio”, comentó el gerente de Camacol Risaralda, Víctor Baza.

(Vea también: Cuánto debería ganar al mes para compra comprarse una casa en Valledupar; es complicado)

Por otra parte, el coordinador de estudios económicos y urbanos de Camacol Risaralda, Alejandro Muñoz, explicó cómo se comportaron las licencias de construcción en el departamento en lo que va del 2023: “Lo que se licenció el año pasado para construcción de vivienda VIS ha caído en -92% y las unidades han caído en igual proporción; el segmento No VIS también ha caído pero en una menor proporción, -63%. En Pereira, la caída ha sido muy similar a la de Risaralda, -91% en vivienda VIS, -66% en vivienda No Vis”.

Los lanzamientos de vivienda VIS en Risaralda se redujeron en un 53,9%, pasando de 2 mil 350 unidades a 1 mil 083 unidades en lo corrido del 2023. Por otra parte, el segmento No VIS aumentó 60,1%, pasando de 1 mil 183 unidades a 1 mil 894 en este año.

“Este rubro ha sido muy difícil para los dos segmentos”, expresó Muñoz, ya que el segmento VIS cayó en un -15% con 2 mil 262 unidades que iniciaron obra, mientras que el No VIS en un -30% con 1 mil 134 unidades”.

(Vea también: Cómo saber si puede aplicar a un subsidio de vivienda y qué requisitos piden)

En lo corrido del 2023, se han vendido 970 unidades de vivienda VIS, lo cual representa un 69,5% menos en comparación con las 3 mil 183 unidades vendidas en ese mismo periodo de 2022. Mientras tanto, las ventas No VIS fueron 944 unidades, 27,5% menos que las 1 mil 302 vendidas en 2022.

Dado el desistimiento que muchos compradores han realizado de sus proyectos, la oferta de viviendas VIS aumentó en un 63,8% y las No VIS en un 55,7%. Camacol Risaralda se encuentra preocupado ante las renuncias que se ubicaron 140% para viviendas VIS y un 26,4% para No VIS. “Se elevó el indicador de oferta no porque se esté construyendo más, sino porque el desistimiento y la renuncia hizo que esas volvieran al cúmulo de oferta”, concluyó el líder gremial.

(Vea también: Arriendan apartamento en $ 1’500.000, pero es uno de los más pequeños de Colombia)

Actualmente, en Risaralda se necesitan 5 mil 746 subsidios de ‘Mi Casa Ya’ para culminar con los proyectos de vivienda VIS, de ese valor, se han entregado apenas 1 mil 197 subsidios, lo que supone un valor de $36 mil millones de pesos asignados. Sin embargo, desde Camacol Risaralda piden celeridad.

Lee todas las noticias de economia hoy aquí.