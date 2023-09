La venta de vivienda en Colombia sigue de capa caída en este 2023 y la situación se agrava en este segundo semestre. De eso dan cuenta los datos más recientes del reporte Coordenada Urbana, que elabora la Cámara Colombiana de Construcción (Camacol).

Según ese informe, para agosto pasado la venta de viviendas VIS cayó 57 % y la categoría que más presenta desafíos, entre otras cosas, por las expectativas que se tenían de recuperación para este 2023.

La venta de VIS también es un reflejo de la crisis que vive el sector. Según Camacol, con corte de agosto pasado, se cayeron 52 % las unidades comercializadas frente a ese mismo periodo de 2022: pasaron de 18.192 viviendas vendidas a solo 8.699 en este 2023.

El informe, replicado por Portafolio, también menciona que la baja en ventas está haciendo mella en las entregas programadas y la dinámica en el sector comienza a ponerse más lenta. Por ejemplo, los lanzamientos programados para este segundo semestre han caído 51 %.

El reporte de Camacol, además, describe que la situación para este segmento también se mantuvo a la baja el mes pasado, cuando cayó 40 % en ventas. Solo se vendieron 3.086 viviendas frente a las 5.155 que se vendieron en 2023.

Cabe recordar que las viviendas No VIS en Colombia son las que cuestan más de 135 o 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta categoría no está diseñada para familias de estrato alto y no cuenta con tantos subsidios como los que tiene la categoría VIS.

Vivienda VIS: propuesta de Camacol para subir ventas

Desde hace varias semanas, Camacol propone diferentes medidas para dinamizar el sector, sobre todo en lo que tiene que ver con elevar las ventas de vivienda VIS. Según describe esa entidad, el Gobierno debe ponerse al día con el programa Mi Casa Ya, entre otras cosas, por la adición presupuestal de un billón de pesos que existe.

Además, hace un llamado al Gobierno para que se garantice la sostenibilidad del programa y los negocios inmobiliarios pactados desde hace un tiempo.