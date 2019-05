En el comunicado, reproducido por Portafolio, Avianca Holdings sostiene que, de acuerdo con información de BRW Aviation, la firma de inversión de Synergy Group Corp que tiene el 78,1 % de las acciones de Avianca, actualmente no se cumple con uno de los indicadores financieros bajo el préstamo que United le hizo por 456 millones de dólares en noviembre pasado, y esa situación constituye un incumplimiento.

“La existencia de uno o varios eventos de incumplimiento bajo el préstamo de United da derecho a United a tomar acciones para ejecutar su garantía”, agrega el comunicado de Avianca citado por el diario económico. “Lo anterior podría conllevar a que United, en última instancia, tome control de la compañía o venda el control a un tercero”.

Pero quizá lo más inquietante del comunicado de Avianca es lo que asegura más adelante sobre la operación de la aerolínea.

“Como resultado de lo anterior, se podría provocar un cambio de control, situación que tiene implicación bajo varios de nuestros contratos de financiación, lo cual activaría el derecho para estos acreedores de solicitar un pago acelerado de nuestras obligaciones, lo que podría afectar de manera adversa nuestro desempeño financiero y operacional”, dice el documento citado por Portafolio.

El tema tomó vuelo la semana pasada después de que el periodista Darío Arizmendi, de Caracol Radio, asegurara que, antes de que terminara este año, Avianca sería de United Airlines.

Ese mismo día, primero por ese medio y después por otros, Germán Efromovich, accionista mayoritario de la aerolínea, desmintió lo dicho por Arizmendi, y aclaró que lo del préstamo y las acciones que podría ejecutar United para cobrarlo en caso de no pagarse, eran de conocimiento público.

Preguntado por Arizmendi entonces sobre si no existe la intención de que, si no se paga el préstamo, United se haga con la mayoría accionaria de Avianca, Efromovich respondió: “No, no hay esa intención. No hay ningún elemento que nos lleve a creer que eso es una posibilidad, porque a United no solo no le interesa, como no puede ser propietaria de una aerolínea fuera de Estados Unidos por convenios laborales, por convenios legales”.