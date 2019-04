green

Arizmendi, al comentar la salida del presidente de la aerolínea, Hernán Rincón Lema, sostuvo que en la alianza entre Avianca y United, la aerolínea estadounidense puso 450 millones de dólares, y “lo hizo con respaldo de las acciones de Germán Efromovich”.

“Esas acciones están pignoradas a United”, agregó Arizmendi, y luego soltó su explosiva afirmación: “En la práctica, mire lo que le estoy diciendo hoy jueves 25 de abril, antes de que se acabe este año, Avianca será de United”.

Efromovich, consultado por la emisora después de la afirmación del periodista, dijo: “Si el préstamo, y eso es público, que United hizo (que comienza a ser pagado en tres años y termina de ser pagado en cinco o en siete) no se cumple, ella puede ejercer su garantía. Pero es como cualquier cosa. Hasta un banco, si usted no paga un préstamo, ellos pueden pedir su quiebra o ejercer cualquier garantía que usted le ha pasado”.

“Esa es una especulación que no tiene fundamento y, en mi opinión, hasta con intenciones malvadas”, agregó el empresario. “Porque en este momento, eso no existe”.

Preguntado por el mismo Arizmendi sobre qué garantías extendió Efromovich o alguna de sus empresas para cubrir ese préstamo con los plazos establecidos, el empresario respondió. “Eso también es público. Las garantías que fueron dadas fueron las acciones de Avianca”.

El periodista insistió pare precisar: “¿Entonces, no hay la más mínima intención, por lo menos por ahora, a la corta o a la mediana, de que usted no pague ese crédito o que definitivamente United se haga el día de mañana con la mayoría accionaria [de Avianca]?”.

“No, no hay esa intención”, respondió seguro Efromovich. “No hay ningún elemento que nos lleve a creer que eso es una posibilidad, porque a United no solo no le interesa, como no puede ser propietaria de una aerolínea fuera de Estados Unidos por convenios laborales, por convenios legales. Pero eso es un hecho. Eso no existe. Si uno no paga la deuda, pues puede pasar lo que puede pasar. Pero eso ya es futurología”.