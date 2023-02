La plataforma que ha tenido muchas trabas para que funcione en Colombia —aunque el Gobierno planea incluirla en un acuerdo, luego de varias manifestaciones de los conductores que trabajan ahí— sigue conquistando varios países.

(Vea también: La guerra del centavo entre taxis, Raya Azul y ‘ubers’ que suben al aeropuerto de Rionegro)

Allá los conductores de Uber trabajan de manera armónica con los taxis, situación que no se vive en varias ciudades colombianas, pero además con otras alternativas de transporte.

Uber lanza viajes en moto en Argentina

La aplicación, que funciona desde el 2016 en el país sudamericano, activó su servicio ‘Uber moto’, en el que los clientes ahora podrán pedir ese vehículo para transportarse, indicó Clarín.

(Vea también: Única forma en la que ahora se podrá salvar de pagar una fotomulta; necesitará pruebas)

Según el diario, la tarifa de las motos es un 40 % más económicas que la de los carros y además los trayectos se demorarían menor tiempo. Además, es una alternativa de empleo para los motociclistas.

Lee También

“Está opción ofrece una oportunidad económica a quienes cuentan con una motocicleta y buscan generar ganancias de manera flexible e independiente a través de la ‘app’ de Uber”, indicó la plataforma en un comunicado, citado por el medio.

(Vea también: Multinacional (querida en Colombia) subirá los precios de sus productos: está confirmado)

Para poder trabajar en ‘Uber motos’ se necesita tener 18 años o más, una moto de un modelo de 1998 en adelante, tener la licencia de conducción vigente, al igual que todos los papeles del vehículo, y contar con un casco extra para el pasajero.