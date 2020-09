green

Para el Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario, los 6.000 pesos que cuesta la tarjeta Tu Llave más los 2.500 pesos del pasaje representan un valor muy alto, especialmente para quienes necesitan usar el servicio esporádicamente o en una única ocasión, indicó Dinero.

Los accionantes consideran que el valor del carné debería ser reembolsado en trayectos para que al usuario no se le limite el uso del transporte público de la ciudad, pues, para ellos, no tiene sentido que una persona no pueda moverse de un lado a otro si no tiene “el plástico de la tarjeta”, apuntó el informativo.

Por tal motivo, el grupo radicó una acción popular contra Transmilenio, la Superintendencia de Industria y Comercio, el Ministerio de Transporte y Recaudo Bogotá S.A.S., la empresa que concesiona el medio de transporte, agregó el portal en su publicación.

“En realidad, esta no es una cuestión de precios, lo que nos importa es que se están violando nuestros derechos doblemente, nuestros derechos como consumidores y nuestros derechos de acceder al servicio público de transporte”, dijo Yira López, miembro del GAP de la Universidad del Rosario, al medio mencionado.

Lo que sucede en este caso es un fenómeno conocido como ‘venta atada’, explicó el portal nombrado, que consiste en que el usuario tenga acceso a un bien o servicio solamente si adquiere otro producto por aparte.

De acuerdo con el GAP, esta acción es “excesiva” con los turistas, principalmente, pues solo están de paso por la ciudad, y con “aquellos usuarios frecuentes que dejan su tarjeta Tu Llave y se ven obligados a comprarla así tengan una en casa”, afirmó el grupo al informativo.

La demanda colectiva, a la que se puede unir cualquier persona y el GAP extiende la invitación, todavía está en proceso de revisión por parte de Transmilenio, y pronto se dará una Audiencia Especial de Pacto de Cumplimiento, señaló Dinero.

De hecho, hace un mes, el presidente del Concejo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, propuso bajar el precio del pasaje de Transmilenio y SITP, cuyo gasto representa hasta el 27 % del salario mínimo para muchos, con el fin de ayudar a los ciudadanos que tienen una situación económica difícil a causa de la pandemia, informó W Radio.