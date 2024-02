España se convirtió en el nuevo sueño de muchas personas que desean emigrar del país. Con el pasar de los años, los colombianos han encontrado la fórmula para cumplirlo y cada vez es más común que pidan permisos de trabajo con los cuales se pueden quedar legalmente para hacer una vida desde cero.

El más reciente informe de The objective, medio de comunicación de España, indica que, según las cifras del Ministerio de Trabajo y Economía Social, los marroquíes, colombianos y hondureños son los que más reciben autorizaciones para trabajar en España.

En 2023, dice el mismo informe, los permisos de trabajo concedidos a extranjeros superó los 159.000. En los primeros nueves meses del país, 21.911 colombianos habían sido beneficiados con esta medida, solo por detrás de Marruecos, país que queda pegado a España.

Aunque el trámite para conseguir el permiso de trabajo no es nada fácil y se demora un buen tiempo, se pueden conseguir por un periodo superior desde 90 días e inferior a cinco años.

Un requisito fundamental, que está en la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para poder quedarse legalmente y conseguir empleo es que no sea ciudadano de la Unión Europea y que no esté irregularmente en el territorio español. Es este último aspecto en el que muchos colombianos fallan porque no hacen el proceso debidamente y se quedan ilegalmente.

Lo que sí ayuda mucho es que las solicitudes se hagan apoyadas por un empresario con el que se firme un contrato que garantice que realmente trabajará legalmente y hará las respectivas cotizaciones, pues con esto es que se beneficia España recibiendo extranjeros a diferentes actividades laborales.

Empleos para colombianos en España: qué opciones hay

Aunque hay agencias en Colombia que los vinculan con empresas en Europa que les abren las puertas para entrar legalmente y bien posicionados, la realidad es que muchas personas optan por una vía que crea mucha más incertidumbre: quedarse ilegalmente. Sea cual sea, en ambas el destino parece muy similar.

The Objective informó que uno de cada cuatro permisos son para trabajar “en el servicio doméstico y más de la mitad de las autorizaciones se dan para un empleo en el sector servicios”. Lo negativo de esto es que muchas de estas ocupaciones que ofrecen son en sectores con bajos salarios y son trabajos poco cualificados.

Esto es positivo para España porque le permite reactivar el mercado laboral y al ser personas que están vinculadas legalmente a una compañía, deben empezar a cotizar para pensión, lo que será importantísimo para salvar un sistema de pensiones que está en crisis y que tiene preocupado a un sector de los españoles, según El Economista.

Entre los trabajos a los que más aplican los colombianos y en los que no hay mucha competencia con españoles son:

Agricultura

Hostelería

Servicio doméstico

Mensajería

