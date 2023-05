A través de su cuenta de TikTok, un joven compartió su experiencia en el parque de diversiones Salitre Mágico para él y cuatro personas más. Aseguró que se gastó un millón de pesos y no fue lo que esperaba, pues pagó todas las facilidades que ofrece el parque, pero ni así valió la pena.

(Vea también: El menú secreto de Frisby que pocos conocen y no se encuentra en ninguna de sus cartas)

En su video de su cuenta de TikTok aseguró que compró el ‘fast pass’ del parque de diversiones para ingresar más rápido, pero que no le vio la diferencia. Así mismo, dijo que muchas de las atracciones no estaban abiertas al público y que por eso no las pudieron aprovechar.

Este es el video del joven en TikTok en donde mostró toda su experiencia:

(Lea también: ‘Youtuber’ descubre la tienda de Ara en Bogotá donde venden electrodomésticos regalados)

De hecho, aseguró que tuvo que comprar pasaportes que le costaron $ 83.000 cuando los promocionan desde $ 30.000 y él nunca los encontró. Además, contó que decidieron ir a Fincana, una de las atracciones del parque, por la que pagaron $ 30.000 por persona y cuando entraron se dio cuenta que tenían pocos animales, y que la experiencia que prometen no se ve reflejada.

Lee También

Adicional a todo lo que contó, se llevó una sorpresa cuando estaba adentro y fue que no todas las atracciones estaban incluidas en el pasaporte que compraron. Fue por esto y lo mencionado anteriormente que se gastó una millonada y no valió la pena.