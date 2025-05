Durante los últimos años, tiendas D1 se ha vuelto una de las marcas más predilectas por los consumidores, esto por varios factores como sus precios asequibles, número de locales que tiene y cercanía que hay en diversas zonas de Colombia. Sin embargo, la exitosa marca de cadena anunció que, a partir del primero de junio, dejará de recibir algunos billetes. Esto se da acorde con una decisión, en materia económica, que se dio en Estados Unidos.

La medida, que regirá desde junio en todas las sucursales de la empresa de ‘hard discount’, aplicará sobre varios dólares. Si bien no todos los clientes tenían conocimiento de que la tienda de cadena recibe ciertos tipos de divisas, para otros (principalmente extranjeros) es clave poder hacer compras con dicho tipo de monedas.

No obstante, el anuncio no aplicará contra todos los dólares, sino unos que tengan daños que hagan a los billetes prácticamente inservibles, como manchas, rasgaduras, quemados, humedad y más. Así es el listado completo de la plata que no se recibirá en las tiendas, esto porque tienen las siguientes afectaciones:

Quemones.

Escrituras, firmas, dibujos y más.

Rasgaduras.

Rotos en bordes e interiores.

Perforaciones.

Manchas con cualquier tipo de líquido.

Humedad.

De acuerdo con D1, el objetivo de la medida consiste en tener mejor calidad el dinero que se recibe y se da como cambio a los clientes en sus diversas tiendas a nivel nacional. Sumado a ello, también se busca facilitar el proceso de compras y evitar inconvenientes en los métodos de pago.

¿Qué pasa con los dólares y por qué D1 no los recibirá?

Sumado a la búsqueda de optimizar la calidad de las divisas, la cadena de supermercados se suma a una serie de recomendaciones de la Reserva Federal de Estados Unidos, en las cuales sugiere una especie de limpieza de los billetes en mal estado. Así, D1 tiene quiere evitar problemas en la contabilidad del dinero y algún problema que traiga su deterioro mismo.

¿Cuántas tiendas tiene D1 en Colombia y dinero que hace?

La famosa empresa se consolidó en 2024 como el líder indiscutible del sector ‘retail’ en Colombia, superando a competidores tradicionales como Grupo Éxito y Tiendas Ara. Con una estrategia basada en precios bajos y una amplia cobertura territorial, la cadena propiedad del Grupo Empresarial Valorem alcanzó cifras récord en ventas y expansión.

Según datos de Mall & Retail, D1 registró ingresos por 19,44 billones de pesos en 2024, lo que representó un incremento del 11,57 % respecto a los 17,42 billones de pesos obtenidos en 2023. Este desempeño financiero también se reflejó en sus utilidades netas, que alcanzaron los 373.210 millones de pesos, con un crecimiento del 26,68 % respecto al año anterior.

En términos de presencia física, cerró el año con aproximadamente 2.500 tiendas distribuidas en 31 departamentos y 520 municipios del país . Este crecimiento ha sido constante desde su fundación en 2009 en Medellín, consolidándose como una de las principales opciones para los consumidores colombianos.

Con estos resultados, Tiendas D1 no solo lidera en ventas y expansión, sino que también ha transformado el panorama del retail en Colombia, estableciendo nuevos estándares en términos de precios, cobertura y preferencia del consumidor.

