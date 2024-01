La que iba a ser una simple diligencia se le volvió un amargo momento a Consuelo Jiménez, una adulta mayor de Itagüí, por el descaro con el que algunos taxistas de El Poblado cobran abusivas tarifas infringiendo la ley.

Jiménez, junto a su hermana y dos sobrinos-nietos de nueve años, tuvieron que desplazarse hasta la estación Poblado para realizar una diligencia en un banco cercano al parque y de ahí intentar tomar un taxi en el acopio de la estación.

Ante la prisa, le tocó aceptar la abusiva “oferta”, pero de nada valió para llegar rápido. Por la pérdida del tiempo en el acopio Consuelo llegó cuando el banco estaba cerrando y para acabar de ajustar con la descuadrada de la carrera inflada se quedó sin plata. A la adulta mayor le tocó caminar, pese a su cojera, hasta la estación del Metro.

Según los testimonios que pudo recoger El Colombiano, aliado de Pulzo, los abusos de los taxistas no solo pasan en el acopio de la estación sino también en puntos de la comuna 14 como el Lleras, Provenza y el Parque.

El edil Andrés Felipe Saldarriaga fue otra víctima de un taxista abusivo y el hecho casi le valió una grave lesión.

“Un colaborador y yo tomamos un taxi desde Provenza con destino a la Transversal Inferior. Es decir, un trayecto de carrera mínima o máximo $10.000. Un taxista nos ofreció llevarnos pero dijo que nos cobraba $70.000. Yo le dije que eso no era así y que me pusiera el taxímetro que con gusto le pagaba lo que me marcara. Él dijo que así no le servía y entonces que me bajara…”, narró Saldarriaga.