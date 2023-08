A través de una denuncia, mujeres del centro de Bogotá dicen ser víctimas de un taxista que se presenta como auténtico conductor ofreciendo el servicio de transporte, como fachada para cometer presuntos vejámenes contra trabajadoras.

Las denuncias las dio a conocer este viernes cuatro de agosto el ‘Ojo de la Noche en su reporte’, en el cual mujeres denunciaron el modus operandi de este peligroso hombre. Una de ellas, quien alcanzó a escapar cuando era golpeada, relató su experiencia.

Según relata una víctima, el taxista la recogió en el barrio Santa Fe, sin embargo, el hombre se desvió de la ruta que indicó la mujer. “Yo le digo, ‘hermano, ¿usted para dónde me lleva’?, y él me responde, ‘no me diga hermano, deme su celular y su cartera’”, señaló la víctima ante las cámaras del reportero.

De acuerdo con esta mujer, más compañeras han sido atacadas por el mismo sujeto, sin embargo, no han denunciado debido al temor, pues durante las agresiones, el hombre las amenaza de muerte. En este último caso, la víctima lo denunció después de escapar del taxi en movimiento.

“Él estaba manejando muy rápido, entonces yo aproveché de abrir la puerta y lanzarme”, añade la mujer, quien después de caer al asfalto, sufrió lesiones en sus brazos y piernas. Por último, las autoridades ya tienen imágenes de seguridad del taxi del presunto agresor, con las cuales buscan detenerlo y entregarlo ante la justicia.