La posible iliquidez afectaría las tarifas de las facturas del gas y de la electricidad, aseguró El Espectador, ya que el 100 % de la producción del hidrocarburo está destinado para que los colombianos preparen sus alimentos y “ la generación de energía a través de termoeléctricas”.

No obstante, el presidente de Naturgás, Orlando Cabrales —citado por el periódico—, indicó que la UPME no incluyó unos descubrimientos de Canacol y Ecopetrol con los que “tendríamos gas más allá de 2024”. Sin embargo, asegura que es urgente “incorporar más yacimientos convencionales” y trabajar en los no convencionales.

Por lo mismo, no se descarta tener una segunda planta de regasificación que permita importar gas, pues según Ecopetrol, señaló el diario, los campos actuales donde se produce el gas natural serán insuficientes a partir del 2022.

Eso implicaría un incremento en la tarifa de gas que, de acuerdo con cifras de Ecopetrol —mencionadas por el rotativo—, sería entre 26 % y 62 % del precio, en estratos 3 y 4 de una ciudad como Bogotá, mientras que en la energía, el incrementó sería de 2,8 % anualmente.

El Espectador dijo que actualmente hay 21 contratos de exploración para la producción del hidrocarburo.