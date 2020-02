Lo hizo en el marco del debate que se da en Colombia por estos días por cuenta de la propuesta del Gobierno, a través de la ministra Alicia Arango, de implementar la contratación por horas para algunos profesionales y que coticen a pensión.

Según contó Paola a la revista Semana, siempre pensó que tendría un mejor ingreso después de hacer sus dos maestrías, pero el panorama actual demuestra lo contrario.

“Las ofertas laborales en mi sector no ofrecen un trabajo estable porque es por proyectos, pero tampoco el ingreso es el que uno espera. He presentado 250 hojas de vida en dos meses, no me han llamado a una sola entrevista”, relató la arquitecta.