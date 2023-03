La compañía de telecomunicaciones en Estados Unidos, T-Mobile, compró a Mint Mobile, más conocida por los anuncios divertidos interpretados por el actor de ‘Dead pool’, Ryan Reynolds, como el que se puede ver a continuación.

El acuerdo se cerró por una suma de más de mil millones de dólares y la idea es que la compañía usará sus recursos para mejorar y hacer crecer a Mint, que ya utiliza su red inalámbrica y ofrece planes de apenas 15 dólares mensuales.

El director ejecutivo de T-Mobile, Mike Sievert, dijo: “A largo plazo, también nos beneficiaremos al aplicar la fórmula de marketing por la que Mint se ha vuelto famoso en más partes que T-Mobile gracias a Reynolds”.

DEVELOPMINT: T-Mobile has reached an agreement to acquire Mint Mobile, Ultra Mobile and Plum. Two guys you might know explain it all below.

Learn more at https://t.co/hsye4NYsuT pic.twitter.com/4zNyNh8L7K

— Mint Mobile (@Mintmobile) March 15, 2023