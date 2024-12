Para el 31 de diciembre, los supermercados Colsubsidio que aún están abiertos, finalmente cerrarán. De eso no hay duda y así lo afirmó el gerente de Colsubsidio en una entrevista con El Tiempo, en la que además actualizó cómo avanza este proceso.

La gran duda que existía entre los compradores de Colsubsidio es si para el 1 de enero ya estarán funcionando las Tiendas Ara en muchos de sus locales y la respuesta es no. El rotativo explicó que el proceso con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) no ha tenido mayores actualizaciones.

Cabe recordar que hace varias semanas, Ara le hizo la solicitud a la superintendencia para tomar en arriendo algunos de los locales de Supermercados Colsubsidio. Sin embargo, la SIC no ha respondido. Lo que sí informó El Tiempo es que, consultando con un exsuperintendente, la entidad no se opondrá a este proceso siempre y cuando Ara no supere el 20 % del mercado en algunas localidades de Bogotá, principalmente.

“El pronunciamiento de la SIC en este caso no es de aprobar la operación, porque la ley dice que las integraciones en las que el adquiriente queda con menos de 20 por ciento del mercado, queda autorizado de forma automática. Lo que la Súper dijo en su momento, es que verificaría que esa regla del 20 por ciento se cumpliera”, comentó el exsuperintendente.

(Vea también: 2024, año negro para empresas: preocupación para colombianos por salida de algunas marcas)

De hecho, explicó el exfuncionario, no es solamente esta decisión la que está pendiente, pues también deberán presentar una solicitud de preevaluación.

Con este panorama, lo más seguro es que el proceso no esté completado para el primero de enero, razón por la que los locales de los supermercados Colsubsidio se quedarán vacíos por algún tiempo, a la espera de que la SIC tome una decisión que le permita a Ara avanzar en el arrendamiento de estos locales.

Lee También

Cierre de Supermercados Colsubsidio ya se ve en Bogotá y Cundinamarca

La caja de compensación creó una muy fuerte cadena en todo el centro del país. Cuando anunció el fin de esta línea de negocio tenía 29 supermercados en Cundinamarca, 5 en Boyacá, 2 en Meta y uno en Armenia, Pereira, Tolima y Valle del Cauca, respectivamente.

Hay muchos locales que ya fueron cerrados y en los que actualmente no hay nada funcionando, pero aún no se sabe cuántos ni cuáles tomará Tiendas Ara, si la SIC lo permite.

Y es que el negocio es tan atractivo que hace unos días, desde Olímpica señalaron que, si hubieran sabido que Colsubsidio buscaba cerrar, hubieran hecho una oferta como la que hizo Ara para quedarse con algunos de los locales.

Lo único cierto en este proceso, y que ratificó Arango en su entrevista con El Tiempo, es que todos los supermercados Colsubsidio, sin importar que sean grandes o pequeños, cerrarán el 31 de diciembre, poniéndole fin a una historia de más de 3 décadas.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.