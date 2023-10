Aunque la ayuda social es una de las banderas de la actual administración, el Gobierno Petro entregaría menos plata en transferencias monetarias a las familias colombianas en comparación con el de Iván Duque, según datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda con corte al 31 de agosto y cálculos de Blu Radio.

El año pasado, el Gobierno giró un total de 12.38 billones de pesos en los programas Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Devolución de Iva, Colombia Mayor e Ingreso Solidario, detalló la emisora.

En 2023, la administración que lidera Gustavo Petro destinaría 8.52 billones de pesos, según las apropiaciones vigentes a 31 de agosto. El citado medio indicó que, de esa cifra, ya se han pagado cinco billones.

Es decir, habría un recorte de 3.86 billones de pesos (31,2 % frente al año pasado). La emisora precisó que esa disminución se explica principalmente en la desaparición del programa Ingreso Solidario, la cual no ha sido compensada con el crecimiento de las demás ayudas.

Es clave detallar que el Gobierno anunció la creación de nuevos subsidios como el pago de un millón de pesos a jóvenes para que no comentan delitos (Jóvenes en Paz) o la entrega de apoyos a través del programa Hambre Cero.

Pese a ello, eso se ha quedado en ideas, ya que el Ministerio de Hacienda le confirmó a la emisora que hasta agosto no se había pagado ni un solo peso de los mencionados programas.

Desde hace meses se discute por la diferencia en la cobertura que está teniendo el subsidio Renta Ciudadana, del Gobierno de Gustavo Petro, y la que en su momento tuvo Ingreso Solidario, del entonces gobierno de Iván Duque.

El tema se hizo ampliamente conocido luego de un cruce en redes sociales entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el presidente Petro. La funcionaria cuestionó que en Renta Ciudadana solo se han cubierto 105.000 familias bogotanas, mientras que con Ingreso Solidario se les hacían giros a 238.000; esto, dando como resultado alrededor de 162.000 hogares desprotegidos (sumando nuevos beneficiarios).

“Estoy segura que Petro no sabe de esto, su equipo no le ha informado. Ellos están haciendo un tránsito, acabaron Ingreso Solidario para pasar a Renta Ciudadana. Hay gente que está pasando hambre. Me resulta insólito que el Gobierno de Petro haga menos por las familias bogotanas que el expresidente Duque”, dijo la alcaldesa en Blu Radio.