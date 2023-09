A través de la red social X (antes Twitter), la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, manifestó su inconformidad con Gustavo Petro por quitarle subsidios a la capital, argumentando que hay más de 1 millón de personas que no han podido salir de la pobreza.

A raíz de ello, la mandataria local habló en Blu Radio e indicó que cree que el equipo que rodea al presidente no le ha contado que el DPS dejó a miles de familias en la ciudad sin transferencias monetarias del Gobierno Nacional.

“Petro dijo durante la campaña que el Ingreso Solidario de Duque era muy bajito y que por eso iba a dar una Renta Ciudadana de un salario mínimo… ¡Bu¡ienvenido!”, dijo en la emisora.

Y añadió: “Estoy angustiada porque este no es un problema político, hay medio millón de personas que están expuestas a alta inflación, bajo crecimiento y a cero pesos del Gobierno Nacional”.

Incluso, López cuestionó que no puede creer que la administración Petro no pueda dar 12.000 millones de pesos, que es la transferencia monetaria que le daba el gobierno anterior a cerca de 161.000 familias en condición de pobreza.

“Estoy segura que Petro no sabe de esto, su equipo no le ha informado. Ellos están haciendo un tránsito, acabaron Ingreso Solidario para pasar a Renta Ciudadana. Hay gente que está pasando hambre. Me resulta insólito que el Gobierno de Petro haga menos por las familias bogotanas que el expresidente Duque“, precisó.

Finalmente, Claudia López contó que ante el reciente cambio de dirección en el Departamento de Prosperidad Social, pudo concretar una cita con Laura Sarabia para cruzar datos y llegar a un acuerdo para solucionar el problema con los subsidios en Bogotá.

Gustavo Petro le responde a Claudia López sobre subsidios en Bogotá

Ante las declaraciones de López, Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X y aseguró que el objetivo del cambio en el subsidio es beneficiar a las madres, niños y personas de la tercera edad, aumentando la cifra de la transferencia monetaria no solo en Bogotá, sino en todo el país.

“Comenzó una nueva política de transferencias que no reparte pequeñas cantidades entre mucha gente, limosnas que no lograron disminuir la pobreza en Bogotá ni en Colombia, sino una renta que garantice salir de la pobreza, medio millón mensual, y se ubica en madres cabeza de hogar de niños menores de edad”, escribió.

Y agregó: “Buscamos dar un apoyo a la mujer sustancial y derrotar la desnutrición infantil. Los grupos beneficiarios de transferencias personales se ubican en madres, niños y tercera edad”.

