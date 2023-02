Entre los miles de afectados que hay en el país, dos personas decidieron contar su caso en W Radio, dejando en evidencia el gran daño que le está haciendo el Ministerio de Vivienda y el Gobierno de Gustavo Petro por la demora para desembolsar el dinero que estaba prometido.

Desde el final del 2022 se supo, la cartera de Vivienda dijo que iba a cambiar el programa de ‘Mi Casa Ya’, pero que lo mantendría buscando el beneficio de las familias que ganan menos de cuatro salarios mínimos y que van a comprar casa o apartamento nuevo.

Cuando se acabó el dinero que había en el presupuesto nacional para este fin en el año anterior, el Gobierno de Petro decidió dar 3.200 cupos y decirles al resto de personas que debían esperar para poder recibir los 30 o 20 millones de pesos que les iban a entregar como ayuda.

Fernando Córdoba es uno de los afectados en el país y ha intentado tomar vocería en este caso, así que contó su historia en W Radio. “Yo adquirí mi apartamento en 2020. Cuando lo separé estaba valorado sobre salarios mínimos y tenía fecha de escrituración en septiembre de 2022, pero no fue posible hacerlo porque el Gobierno bloqueó los subsidios y el apartamento subió 21 millones de pesos para este año”, dijo.

Un caso similar contó Laura Ferro, quien compró en Armenia y está a la espera de que le den el subsidio de vivienda que ya estaba prometido. De hecho, la constructora es la que la está presionando para que el Gobierno le desembolse el dinero porque la vivienda ya está construida y lista para entregar.

“En diciembre, el Ministerio de Vivienda envió una carta diciendo que no había más cupos, que había que esperar a 2023. En la constructora ampliaron el plazo para el 28 de febrero, pero allá me dijeron que si no está para la fecha se debe pagar con recursos propios”, aseguró en W Radio.

Familias quedarían sin casa por no tener el subsidio de vivienda

Desde el Ministerio de Vivienda respondieron que siguen planeando los cambios que van a hacer al programa de ‘Mi Casa Ya’ y que por eso no han podido desembolsar el dinero a nadie.

La situación es crítica para las personas porque, con el cambio de año, las viviendas que están pactadas en salarios mínimos suben su precio y ese sobrecosto debe ser asumido por las familias que ya van a estar muy endeudas pagando préstamos que pueden ser hasta de 90 millones de pesos.

Por ejemplo, Felipe Córdoba dijo que algunas familias “han tenido que renunciar al subsidio y usar recursos propios o hacer créditos hipotecarios más altos, lo que implica pagar más en la cuota mensual”.

Sin embargo, hay personas que no pueden hacer esto, como Laura Ferro. Ella contó que en su caso, no puede ampliar más el crédito por las tasas de interés tan altas que hay en la actualidad. “La situación es muy angustiante para ampliar el crédito porque el banco no lo amplía debido a que la tasa de interés ya está alta. En diciembre, la cuota me quedaba en 620.000 pesos, pero ya va en 1’250.000. Es imposible ampliar el crédito”

Constructoras quitarán dinero a personas que no puedan pagar por la vivienda

Quienes no reciban el subsidio y decidan no comprar la vivienda perderán parte del dinero que han pagado en ese ahorro para pagar la cuota inicial de sus casas o apartamentos, pues eso queda estipulado desde el momento en el que se hace el acuerdo.

“Tenemos muchos pensamientos negativos porque muchos piensan en desistir y hacerlo sería perder parte del ahorro que hay en la cuota inicial. Hemos pasado derechos de petición y desde el Ministerio responden que están en proceso de reestructuración del programa”, dijo Fernando.

Por su parte, Laura dio cifras concretas por esta situación: “La constructora dice que si no pago me va a quitar parte de la cuota inicial que he pagado en 3 años. Es decir, unos 13 millones”.