Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, señaló que las expectativas apuntan a que la economía colombiana crezca 1,8 % al cierre de 2023. Es decir, espera que la generación de riqueza aumente mientras el continente está en un ciclo de franca desaceleración.

“En el segundo semestre del año hay unas expectativas de recuperación de la economía y es importante lo que acaba de pasar en el Congreso, dado que en comisiones económicas se aprobó la adición presupuestal por $16,9 billones (…) y ahí están los recursos complementarios para realizar actividades de reactivación económica en obras civiles, en vivienda, entre otras”, afirmó el funcionario.

Según corroboró Catalina Velasco, ministra de Trabajo, de esa adición presupuestal se espera que a su gabinete le inyecten $ 1,5 billones y con esa plata se cubrirán 35.000 subsidios adicionales de Mi Casa Ya.

Pese al optimismo del Gobierno, desde la oposición no creen que esa adición sea suficiente para cubrir la alta demanda que tiene el programa de vivienda. Sin contar con que no seguirán incluidos los subsidios a las viviendas No VIS, que eran principalmente para las familias que empezaban a entrar en la clase media.

La senadora Paloma Valencia sostuvo que esos recursos son insuficientes, pues alcanzaría para un total de 75.000 subsidios cuando la demanda sobrepasa los 85.000.

Los cálculos de la parlamentaria se alinean con los del presidente de Camacol, Guillermo Herrera, quien había compartido desde el primer bimestre del año, cuando las cifras de ventas empezaban a prender alarmas en el sector, que “la única manera de ponerle freno a estas alertas es que el gobierno nacional y el sector privado trabajemos articuladamente para lograr que, a través de la adición presupuestal, se garanticen los $3,3 billones para atender los subsidios de Mi Casa Ya”.

Siendo un poco más austero, Germán Vargas Lleras había señalado que era “urgente” destinar por lo menos 1,7 billones adicionales para los subsidios o de lo contrario, según sus cuentas, hasta 55.000 familias se quedarían sin cierre financiero y tendrían que desistir de las comprar.

Además, había argumentado que esa inyección de capital era necesaria para mantener el ritmo en el sector.

El presidente de Camacol había enfatizado también en la trascendencia de Mi Casa Ya, toda vez que, de cada 10 viviendas que se venden en Colombia, siete son VIS.

“Si se mantiene la tendencia actual, la economía podría presentar grandes afectaciones, teniendo en cuenta que anualmente el sector de la construcción de vivienda aporta 4,5 % al Producto Interno Bruto (PIB) y genera cuatro millones de empleos”, comentó.

La ministra de Vivienda afirmó que la cifra de los 75.000 subsidios responde a la cantidad de viviendas que ya están construidas “y que solo requieren el subsidio para el cierre financiero”. Además, coincidió en que los recursos que vendrán con la adición presupuestal representarán un impulso adicional para el sector de la construcción.

Y es que vale señalar que, de acuerdo con el Dane, el sector edificador tuvo una contracción del 3% en el primer trimestre del año, y en parte ese desempeño obedece al panorama actual de alta inflación y elevadas tasas de interés que desincentivan la compra de vivienda.

Frente a ello, Velasco resaltó que “el Ministerio de Vivienda es un ministerio de inversión pública y la tarea de Mi Casa Ya es canalizar recursos hacia la economía”.