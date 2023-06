El presidente de la Asociación Nacional de las Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Camilo Sánchez, afirmó este miércoles que el gremio está de acuerdo con hacer una reforma al sector y mencionó dentro de los puntos que deben abordarse una mejor focalización de los subsidios.

“Estamos viendo a altos funcionarios del Gobierno en el Sisbén o gente con cargos importantes que ya no debería tener derecho a ese subsidio, tenemos que traer a los que son y sacar a los que no, que entre la comunidad seamos sapos y digamos la verdad para que los recursos vayan a quienes los necesitan”, señaló el líder gremial.

El presidente Gustavo Petro había mencionado la semana pasada su intención de proponer la reforma a los servicios públicos domiciliarios, y en respuesta a esa intención, Sánchez le contesto que “todos queremos actualizar la ley, “sabemos que es necesario actualizarla, somos amigos y jalamos para el mismo lado”.

En ese sentido, insistió en que debe ajustarse la política de los mínimos vitales en el país, “porque no es regalando la plata, no vamos a permitir que los subsidios les sigan llegando a los que no les tienen que llegar, hay que sacar a todos esos personajes que están colados y hay que hacer que la focalización sea la adecuada para que rinda la plata”.

“Los mínimos vitales deben ser para las personas que no tienen los recursos, no es abrir una compuerta para la fuga de recursos del Estado, hay que saber focalizarlos y hay que llegarle al que no puede y hay que denunciar al que se cuele, porque eso es quitarle la plata al que realmente la necesita”, indicó.

Desde su óptica, también hay que definir una cantidad para la entrega de los mínimos vitales, de otra forma, a su juicio, se corre el riesgo de despilfarro: “hay que definir los metros cúbicos y los kilovatios, porque, si no, la gente empieza a gastar irracionalmente”.

Dentro del proyecto de reforma, Sánchez consideró que debe estudiarse la manera de incorporar medidores inteligentes, métodos para reducir pérdidas y la adopción de tecnologías que ayuden a la eficiencia en la prestación de los servicios.

“Lo que no podemos hacer es volver político lo que es técnico porque eso simplemente es patear la lonchera”, dijo.

Una de las sugerencias más controversiales del presidente Petro tuvo lugar en el país cuando incentivó a las comunidades a ser proveedoras de sus propios servicios públicos domiciliarios. Frente a ello, el presidente de Andesco aseguró que “las empresas no están en contra de que participen las personas en la provisión de los servicios públicos, pero eso necesita técnica y recursos”.

“Yo quiero ver cuántas de esas comunidades tienen hoy la posibilidad de desarrollar esto. Queremos tener paneles solares, ¿sabe cuánto valen los paneles solares para cada familia? ¿Cuánto vale cada batería para almacenar esa energía en los hogares? Eso necesita plata, pero suena fácil en el discurso”, manifestó.

“Yo invito de pasar del dicho al hecho y a jalar para el mismo lado, eso es lo que quiere Colombia, yo no quiero pelear con el presidente Petro, pero él tiene su tonito y nosotros también, yo me confieso, también tengo mi tonito, tenemos que sentarnos a llegar a acuerdos, acuerdos que beneficiarán a los más pobres”, puntualizó.