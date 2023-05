La economía colombiana sigue mostrando síntomas de mejoría en cuanto a los índices de crecimiento. Y en 2022, aunque a un ritmo menor que lo demostrado en 2021, el comportamiento de la actividad económica exhibió dinámicas interesantes de crecimiento.

Al revisar los sectores que tuvieron un comportamiento positivo durante el año anterior, se debe tener en cuenta a la construcción, una actividad que de acuerdo al Informe del Producto Interno Bruto (PIB) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), tuvo una variación anual de 6,4 %, con relación a 2021.

Según cifras suministradas por la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), la tasa de crecimiento del PIB construcción en el país, obedeció a una recuperación en los componentes de actividades especializadas y obras civiles de 1,71 puntos porcentuales (p.p) y 2,65 p.p., respectivamente, sin embargo, el componente edificaciones mostró un deterioro de 2,17 %.

Para el caso del Tolima, con cifras a 2021, la construcción siguió ostentando aportes significativos al PIB del departamento con el 4,6 %,

Si bien el sector de la construcción ha demostrado tener gran importancia dentro de los procesos económicos del país,cx, el área total aprobada para construcción en el país reportó una reducción del 3,9 % frente al mismo periodo de 2022.

Camacol explicó que este deterioro se debió a un retroceso en vivienda de 9,1 % y un repunte en destinos no habitacionales del 17,4 %, aun cuando el aporte de vivienda durante este bimestre fue de 76 %, y el 24 % restante lo configuró destinos no habitacionales.

Para el caso del departamento, entre enero y febrero de este año se aprobaron para construcción 101.604 metros cuadrados, un 8,7 % más que el mismo bimestre, pero de 2022. Así, vivienda aportó el 90, 8 % del área aprobada en el departamento durante los dos primeros meses de 2023.

Esta expansión obedeció a un crecimiento en vivienda de 19,7 % y un deterioro en destinos no Habitacionales del 43, 1 %.

En cuanto a Ibagué, durante el tiempo mencionado, el área aprobada para construcción experimentó una expansión del 37,2 %.

Una parte primordial en la importancia que representa el sector de la construcción, y el jalonamiento de su cadena de valor, tiene que ver con el hecho de que durante mucho tiempo se ha contado con la asignación de recursos para las familias en su añoranza de poseer una vivienda propia a través de subsidios de vivienda.

En 2015, durante el periodo presidencial de Juan Manuel Santos, se emitió el Decreto 1077 de 2015, que establecía las condiciones que regirían para el nuevo programa ‘Mi casa ya’ (MCY), el cual estaba dirigido a hogares con ingresos entre dos y cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (Smmlv) para la adquisición de viviendas nuevas con valor superior a 70 Smmlv e inferior a 135 Smmlv.

Los beneficiarios del programa recibían del Gobierno nacional un subsidio para el pago de la cuota inicial y un subsidio a la tasa de interés del crédito que contrataran con el banco de su elección.

Sin embargo, el programa considerado como exitoso en el propósito de la obtención de vivienda propia, se ha visto sometido a recientes cambios que ponen en entredicho la posibilidad de que algunas familias puedan cumplir el sueño de estrenar vivienda propia.

Cambios a Mi Casa Ya

En diálogo de EL NUEVO DÍA con Véliz Mejía, presidente de Camacol Tolima, el líder gremial explicó que efectivamente se está entrando en una especie de recesión en el sector debido al represamiento en la entrega de los subsidios de vivienda por parte del Gobierno acional.

En cuanto a los cambios a los que se expuso MCY, el dirigente constructor detalló que la intención de modificar el programa, si bien se fundamenta en el derecho que poseen todos los colombianos a tener una vivienda propia, está tratando de incluir una población en un diseño que no es el propicio.

‘Una mesa de tres patas’

Estos tres componentes se prepararon para aquellas familias con ingresos entre 2 y 4 smmlv, por lo que al tratar de incluir a familias con menores ingresos, les representaría a estas, dificultades para hacerse con temas crediticios, en las que los bancos tienen la potestad de decisión sobre estas entregas.

Mejía usó la analogía de una mesa con tres patas, representando cada uno de los componentes anteriormente mencionados como parte fundamental de una estructura, señalando que las familias deben necesariamente cumplir con estos tres parámetros en MCY, por lo que si no se logra cumplir con alguno de los tres requerimientos, se estaría perdiendo la posibilidad de la solución habitacional. “Si usted tiene una mesa de tres patas, y una se rompe, así las otras dos estén buenas, la mesa se cae”, acotó Mejía.

El presidente de Camacol Tolima sugirió que se deben buscar programas específicos para cada tipo de población y no querer cambiar un programa exitoso para involucrar unas personas que ostentan necesidades y posibilidades especiales.

De acuerdo con Camacol, con este sistema de subsidios en construcción de vivienda, se está generando riqueza.

Se señaló que por cada peso ($ 1) que se invierte en dichos subsidios, se está generando $ 2,4, lo que se traduce en una ganancia de 140 %.

Así, se tornan estos subsidios importantes en la generación de riqueza del país, a la par que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de una gran parte de la población nacional.

Camacol Tolima detalló que se han generado inconvenientes con la emisión del Decreto 490 del 4 de abril de 2023, por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1077 de 2015, y que marca los nuevos parámetros de asignación de subsidios.

En este Decreto determina que las familias deben estar inscritas en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, Sisbén y tener una categoría, algo que está generando demoras, ya que hay miles de ciudadanos que no se encuentran en dicho sistema.

No obstante, Camacol Tolima destacó el apoyo que se ha brindado por parte de la administración del Sisbén para poder llegar a esa familias y empezar a hacer las encuestas a estos hogares.

Si bien se debe reconocer la voluntad de la dirigencia del Sisbén en Ibagué, no se puede desconocer que la inoperatividad de la institucionalidad es palpable, dejando ver que no se encontraba preparada para estos cambios, algo que se puede apreciar con las grandes aglomeraciones de personas que se posan diariamente frente a las instalaciones de la entidad, a la espera de lograr ser atendidos en sus requerimientos.

Incertidumbre de las familias

Lina Méndez, es una ciudadana ibaguereña que expresa cierta preocupación por lo que pueda acontecer con el subsidio de vivienda de MCY, con el cual contaba para la adquisición de su vivienda al sur de la ciudad.

Ella, madre de dos niños, manifestó que de acuerdo a los cambios para la postulación al subsidio de MCY, teme no poder cumplir con los requisitos para obtener una categoría de Sisbén que sea tenida en cuenta para ello.

Méndez trabaja bajo la modalidad de prestación de servicios y gana menos de dos salarios mínimos al mes. Sin embargo, gracias al trabajo de años ha podido acomodar una vivienda digna para ella y sus hijos, pero siente preocupación de que aquellas comodidades que ha venido adquiriendo durante un largo tiempo, sean ese determinante que le impidan la categorización para el subsidio.

Con los parámetros anteriores de MCY, Lina cumplía con los requisitos que le permitirían tener vivienda propia, hoy en día, ella manifiesta que su apartamento “está en veremos”.

Postura de las empresas constructoras

Algunas personas sostuvieron que las empresas constructoras, en su gran mayoría, están optando por vender sin subsidios, ya que no tienen garantías sobre la adjudicación de estos para sus clientes, sobre todo por la clasificación del Sisbén, porque eso puede dejar a mucha gente por fuera.

EL NUEVO DÍA conversó con la constructora Amarilo, que ha desarrollado múltiples proyectos habitacionales en varias ciudades y municipios del país, para indagar acerca de la coyuntura que se ha suscitado alrededor de los cambios al programa MCY.

Desde la constructora sostienen que la afectación a las familias para hacerse a una vivienda propia, y que cuentan con la asignación de subsidios por este programa, se da al no lograr realizar el cierre financiero.

“En Ibagué, las cajas de compensación no tienen los suficientes recursos para lograr cobijar los subsidios que demanda la ciudad. La opción que tienen las familias para lograr su cierre financiero, cuyos ingresos no superan no superan los 4 Smmlv, es MCY, ya que no tienen cómo cubrir el saldo del subsidio con recursos propios”, indicó Amarilo.