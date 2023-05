El panorama para el sector de la construcción en sigue gris y es atribuido desde el gremio a los cambios que tuvo la estrategia para acceder a los subsidios del programa de Mi Casa Ya, los cuales ya son basados en el nivel de Sisbén que tengan los beneficiarios que quieran acceder a comprar su vivienda.

Gloria Milena Arango Peláez, gerente de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol Quindío, manifestó que con la transformación de Mi Casa Ya todos los indicadores del gremio de la construcción se han venido a pique y las expectativas es que el decrecimiento continúe para los próximos meses.

“La caída en las ventas a nivel nacional va en un 61 %, para el departamento del Quindío es del 58 %. Estos datos representan la caída más grande que hemos tenido en el sector, estos resultados ni siquiera los habíamos observado durante la pandemia”, precisó la líder gremial.

Dijo que el sector de la construcción genera de manera directa alrededor de 12.800 empleos en el Quindío y que actualmente se han afectado más de 700 puestos de trabajo, debido a que la cristalización del empleo en esta rama se da en el inicio de las obras. “En el momento de la preventa el producto no se está construyendo, pero cuando se logra un punto de equilibrio y vamos a la iniciación del proyecto ahí es cuando realmente se contrata y se mueve la economía”.

Advirtió que este indicador de desempleo para la construcción va a ir creciendo porque a la fecha ya hay varios proyectos que han desistido de construirse. “Hay que tener en cuenta que los constructores tienen una fuerza laboral al interior de las constructoras representado entre 10 y 15 personas en su departamento de ventas, de mercadeo, entonces ante los malos resultados lo primero que empieza es a disminuir su planta de personal desde la parte administrativa, porque si las ventas han bajado un 58 % entonces ya no se necesitan tantos empleos”, puntualizó Arango Peláez.

La gerente de Camacol Quindío señaló que se espera que los constructores no lleguen a casos extremos de cancelar proyectos que ya están en marcha y empezar a devolver el aporte que las familias han hecho para lograr el sueño de tener vivienda propia.

“Para estos negocios hay unos encargos fiduciarios y lo que se hace es devolverles a las familias lo que han dado hasta el momento y no continuar el proyecto porque al finalizar el ejercicio una persona que era beneficiario en año y medio puede que ya no lo sea por la calificación del Sisbén, pero también por las características que se tienen de focalización”, expresó la líder del gremio de la construcción en el departamento.

Dijo que en la actualidad existen proyectos ya construidos desde agosto del año anterior, pero que no han podido ser entregado porque, aunque el comprador ya hizo toda la gestión en lo que tiene que ver con pagar su cuota inicial, tener el crédito preaprobado, las condiciones de Mi Casa Ya cambiaron y hasta tanto no cumplan con los requisitos del Sisbén y no haya los recursos apropiados por el ministerio no se pueden hacer los desembolsos.

La gerente de Camacol dijo que hace pocos días se conoció la noticia de que hubo un primer desembolso de subsidios para todo el país, en total fueron 99 subsidios para 52.000 que se estaban esperando y al Quindío le correspondió apenas un subsidio de más 1.860 que se están esperando para desembolsarse.