En la actualidad, la venta de vivienda en Colombia pasa por uno de sus peores momentos por la coyuntura económica que atraviesa el país, teniendo en cuenta las altas tasas de interés que aún se ven reflejadas en los créditos hipotecarios.

Ante dicha coyuntura, una de las alternativas para vivir es el arriendo. No obstante, hay caso en los que una persona no puede responder con el pago completo de un arriendo por diferentes motivos; ya sea por estar en condición de cesante o por no contar con los recursos suficientes para poder cumplir con el pago mensual.

En esos casos, una alternativa que puede funcionar es acceder a un subsidio de arriendo, el cual cubre una parte del pago y varía dependiendo de la entidad con la que se solicite.

Requisitos para acceder a un subsidio de arriendo

Los requisitos para acceder a un subsidio de arriendo en Colombia varían según la entidad que lo otorga. En general, los requisitos son los siguientes:

Ser colombiano o extranjero con residencia legal en Colombia.

Tener ingresos familiares totales o inferiores a 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

No ser propietario de una vivienda en Colombia.

No haber sido beneficiario de algún otro subsidio de vivienda o arriendo del Gobierno Nacional.

Además de estos requisitos generales, existen otros requisitos específicos que varían según la entidad que lo otorga. Por ejemplo, para acceder al subsidio de arriendo de las cajas de compensación familiar, el hogar interesado debe estar afiliado a una caja de compensación familiar y tener una antigüedad mínima de seis meses.

A continuación, se detallan los requisitos para acceder a los principales tipos de subsidios de arriendo en Colombia:

Subsidio de arriendo de las cajas de compensación

Ingresos familiares totales o inferiores a 2 SMMLV.

Antigüedad mínima de seis meses en la caja de compensación familiar.

No ser propietario de una vivienda en Colombia.

No haber sido beneficiario de algún otro subsidio de vivienda o arriendo del Gobierno Nacional.

Subsidio de arriendo del Ministerio de Vivienda

Ingresos familiares totales o inferiores a 2 SMMLV.

No ser propietario de una vivienda en Colombia.

No haber sido beneficiario de algún otro subsidio de vivienda o arriendo del Gobierno Nacional.

Vivienda ubicada en un municipio o distrito con déficit habitacional.

Subsidio de arriendo del Departamento para la Prosperidad Social (DPS)

Ingresos familiares totales o inferiores a 1 SMMLV.

No ser propietario de una vivienda en Colombia.

No haber sido beneficiario de algún otro subsidio de vivienda o arriendo del Gobierno Nacional.

Vivienda ubicada en un municipio o distrito con déficit habitacional.

Para acceder a un subsidio de arriendo, el interesado debe realizar su solicitud ante la entidad que lo otorga. En el caso de los subsidios del Gobierno Nacional, la solicitud se puede realizar de forma virtual o presencial.

Una vez recibida la solicitud, la entidad encargada realizará una evaluación de los requisitos del interesado. Si la evaluación es favorable, el interesado será notificado de la aprobación del subsidio.

