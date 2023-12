El sector de la vivienda no atraviesa un buen momento en Colombia. La venta de casas nuevas cayó más de 50 % en noviembre y completó 17 meses a la baja. Por supuesto, los mayores afectados son los colombianos que están viendo cómo su sueño por tener casa propia se está desmoronando.

El segmento más golpeado fue el de los compradores de Vivienda de Interés Social (VIS). Más de 38.000 familias que pedaleaban por esta meta tuvieron que desistir. Según reseña Portafolio, Camacol indicó que agosto los desistimientos de VIS subieron 144 %, mientras que los de No Vis 31,6 %.

Juan Pablo de la Cruz Mosquera contó en el citado medio que tuvo que abandonar su sueño de tener vivienda propia. Él empezó a pagar el proyecto en 2020, tenía que firmar escrituras en 2022. Sin embargo, le corrieron cinco veces la fecha, pues no le salía el subsidio de Mi casa ya.

Para la mala fortuna del joven de 21 años, el precio del inmueble se ajustó un año más. Debido a esto, ya no lo puede pagar y solo espera que le devuelvan parte de lo que pagó para más adelante intentarlo nuevamente.

“El cambio en Mi casa ya, que solo ayuda a los más vulnerables, no sirve, una persona que se gane el diario no tiene cómo pagar una cuota mensual, arriendo, comida y otras cosas. Es un esfuerzo muy grande durante dos o tres años. Un subsidio es para aquellos que puedan comprar. Ahora Mi casa ya es una trampa”, dijo al respecto de la Cruz.

Por su parte, Yeferson Torres relató en el rotativo que el Sisbén le complicó los sueños de comprar casa, ya que con la primera actualización del sistema se hizo necesario contar con un puntaje, no mayor a D21, para poder acceder al alivio.

El joven pasó por varios censos hasta lograr el puntaje requerido, pero el Sisbén cambió hace algunas semanas, lo que modificó de nuevo su calificación.

“Lastimosamente con los ajustes del Sisbén tuve que desistir. Yo tenía en el Sisbén B1 y con la actualización me subió a D4. Antes me daban $ 34’800.000 y ahora me bajaron $11’000.000, dígame ¿de dónde voy a sacar esa cantidad si yo me gano un mínimo?”, señaló en el citado medio.

El joven pidió al Gobierno de Gustavo Petro que revise cómo se está calificando a los hogares, si es necesario incorporar el Sisbén, porque aunque con muchas dificultades creía que podía darle una vivienda a su familia, pero ese sueño se truncó.

“Es muy doloroso ver cómo los sueños retroceden. El Gobierno nos truncó nuestro objetivo a las personas que no tenemos nada y que queríamos comprar. Es fundamental tener una casa digna, uno se va y con eso al menos los hijos tienen una seguridad y no van a quedar sufriendo, no solo es mi sueño, es el de mis hijos”, concluyó.

