Shakira la tiene clara en cuanto negocios se refiere, pues más allá de sus éxitos musicales, la colombiana incursiona en otros campos para ganar un dinero extra y seguir explotando su marca.

(Vea también: El detallazo de Mario Hernández con empleados en plena quincena: “Alcanza para 20 días”)

Un ejemplo de ello es la línea de ropa que lanzó recientemente, después de pegar la colaboración que hizo junto a Bizarrap, la cual rompió récords en plataformas como YouTube y Spotify.

Y es que cabe recordar que el atractivo de este tema musical son las indirectas que la barranquillera le tira a su expareja Gerard Piqué y a la nueva novia de él, la joven Clara Chía.

Limited edition sweatshirt designed by my niece! Available now on https://t.co/3KDraxDmzP

Sudadera edición limitada diseñada por mi sobrina! Ya disponible en https://t.co/3KDraxDmzP pic.twitter.com/qjPbZRlrPZ

— Shakira (@shakira) February 17, 2023