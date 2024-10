Por: Forbes

Noticias de negocios y estilo de vida para los líderes de Colombia Visitar sitio

Jabar Singh contemplaba en su oficina una de las mejores vistas de Bogotá: cielo despejado y soleado, cerros orientales verdes y una arquitectura clásica de rojos ladrillos, desde el que probablemente es el edificio más icónico de la ciudad: La Torre Colpatria. Tal vez este CEO se siente tan cómodo porque el día coincidió con lo que para él es su escenario favorito, o tal vez su comodidad tenía que ver con que hace mucho soñó con estar ocupando precisamente aquella oficina.

Singh, nacido en Estados Unidos y criado en República Dominicana, estudió Ingeniería Industrial y terminó en la banca por pura curiosidad de saber cómo eran las dinámicas entre bancos y empresas. Luego, en su primera oportunidad laboral se dio cuenta que tenía todas las habilidades de un gran banquero: disciplina, liderazgo y perseverancia. En 2009 tuvo que elegir entre dos trabajos y la respuesta resultó obvia: Scotiabank le prometía una carrera internacional y ascender por meritocracia, todo lo que él quería.

(Vea también: Colpatria advierte a clientes en toda Colombia: podrían tener problemas durante dos días)

Trabajó en República Dominicana y luego saltó a una posición en Canadá, casa matriz del banco. “Tenía que ganarme la confianza de los directivos y desarrollar esa visión global de la compañía, nunca me visualicé estando en Canadá de forma indefinida”, dice en entrevista con Forbes. En un plazo de dos años, Singh sintió que su ciclo allí se había cumplido y le pidió a su jefe un traslado a Colombia para liderar el negocio de banca corporativa, que en ese momento no era muy bueno. El banco lo tenía casi descartado y, aunque Jabar era un empleado de esos que no se deben dejar ir, la respuesta fue “no”.

Pero “no” no es una respuesta que acepte un líder perseverante: preparó un documento que llamó ‘Colombia: the miss opportunity for Scotiabank’, y al día de hoy no sabe si su jefe se dejó cautivar por su idea o cedió ante su terquedad. Lo cierto es que Singh terminó en octubre de 2017 en Colombia liderando un equipo de 400 personas que estaba a punto de irse a pique.

“Pasamos de nunca haber emitido un bono internacional a ser uno de los principales emisores de renta fija internacional, pasamos de nunca haber cerrado un crédito sindicado a ser el banco número uno en créditos sindicados del país de forma consistente en los últimos siete años, pasamos de nunca haber dado números en verdes y utilidad en ese negocio a ser el negocio más rentable que tenemos en la operación”, explicó Singh.

Este joven banquero -le faltan un par de años para celebrar sus 40- no es el primer líder de Scotiabank que apostó por Colombia. El banco canadiense más antiguo, incluso más antiguo que la conformación de Canadá como nación, llegó a Colombia en 2010 con su oferta corporativa, donde buscó un socio para complementar sus servicios de personas y encontró el partner ideal: Colpatria, uno de los conglomerados financieros con más trayectoria y relevancia del país.

Foto: Scotiabank Colpatria

En 2012 el gigante canadiense adquirió una participación de 51 % en Banco Colpatria en una operación valorada en US$ 1.000 millones, hoy la familia Pacheco es dueña de 49 % de la operación de Scotiabank Colpatria, pero se quedó con el 100 % de la Constructora Colpatria, Colpatria Capital, Olimpia y Mc Assets, entre otros negocios del Grupo.

Lee También

Desde entonces, Scotiabank Colpatria no ha hecho más que robustecer su portafolio: en 2018 compró la banca de personas naturales y jurídicas (pymes) de Citibank -actualmente el estadounidense opera en el país con su portafolio corporativo-, así como el negocio patrimonial de Citigold y Citivalores. A la adquisición, el banco le sumó una inversión de 300 millones de dólares canadienses para la integración y la transformación digital de la entidad, que parece ir por buen camino desde que Singh le confesó a Forbes que este año romperá todos sus plásticos -que no le caben en una sola mano- para usar solo canales digitales.

Aunque la entidad siempre fue fuerte en banca de personas, no fue hasta que Singh llegó al país que su negocio corporativo fue igual de relevante. Tal vez ese fue el motivo por el que los mismos accionistas colombianos lo llamaron a Chile, donde trabajó después de Colombia liderando la operación corporativa más grande que Scotiabank tiene fuera de Canadá, para ofrecerle la oficina desde la que hoy trabaja. “Siempre soñé con liderar una operación, solo que no sabía que pasaría tan rápido”, asegura.

Singh, su esposa Lisa y sus tres hijos volvieron a Colombia a finales de 2022 a enfrentarse a una de las crisis más grandes que la banca ha tenido este siglo, entre la post pandemia, la alta inflación global, la subida de tasas de interés, las guerras y la inestabilidad política de la región, los bancos no están pasando por un buen momento, pero Singh es de esos líderes que se siente bien en el caos, su capacidad de resolver se mide en medio de la adversidad.

“Jabar tiene la crucial responsabilidad de liderar nuestra operación en Colombia, donde dirige a un equipo de más de 5.000 colaboradores. Su misión es garantizar la implementación exitosa de nuestra nueva estrategia global, enfocada en generar ingresos rentables y sostenibles, optimizar el retorno sobre el capital y fortalecer nuestras relaciones con los clientes”, aseguró Francisco Aristeguieta, jefe de grupo de Banca Internacional de Scotiabank.

Según el último informe de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) a junio de 2024, Scotiabank tuvo pérdidas por $ 121.155 millones, el banco hace parte de ese grupo de entidades que no ha salido del terreno negativo. Este no es un problema menor para el ejecutivo, aún más teniendo en cuenta que prometió no comer su platillo colombiano favorito -el pandebono- hasta entregar resultados positivos.

Lee También

Aún así, el CEO cree que “los bancos y el sector financiero somos un reflejo de la economía en la que servimos y a los clientes que atendemos”, así que mirar con lupa las utilidades no sirve de nada si no se tiene en cuenta la situación por la que pasan sus 3 millones de clientes, 20 % del mercado bancarizado.

El banco es el segundo emisor de tarjetas de crédito del país después de Bancolombia, ha sido el responsable de bancarizar a más de 3 millones de colombianos a través de ‘Crédito Fácil Codensa’ su alianza con Enel que se acaba de renovar, y está más que nunca comprometido con el país. Jabar Singh no tiene planes de moverse de su silla presidencial hasta volver a sacar a flote el barco con números positivos y clientes satisfechos.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.