A finales del año pasado cayó como un baldado de agua fría que el reconocido banco Scotiabank se estaba replanteado su inversión en Colombia, luego de un poco más de 10 años de su fusión con Colpatria.

El director ejecutivo de la firma Bank of Nova Scotia (Scotiabank), Scott Thompson, explicó en ese entonces que los resultados no estaban siendo los esperados porque no se había logrado abrir el espectro de los clientes y estaban centrados en un solo producto, lo que no pasa en la casa matriz, Canadá, ni en los otros países de Norteamérica en los que también hay inversiones.

El rumor sobre la posibilidad de salir del país creció con fuerza debido a los resultados no esperados que tuvo la entidad bancaria, lo que provocaría dicha determinación. Meses después, Scotiabank volvió a referirse al tema y dio un parte de tranquilidad a sus clientes.

Jabar Singh, presidente y CEO de Scotiabank Colpatria, aseguró en La República que la temporada más dura se quedó en 2023, por lo que la organización confía que 2024 cerrará con un balance positivo.

“El año pasado fue un año muy difícil para el sector en general y nosotros no fuimos ajenos a eso. Este año venimos todavía teniendo pérdidas, pero menos pérdidas de lo que tuvimos el año pasado”, explicó Singh en el periódico.

Scotiabank Colpatria no saldrá de Colombia

Puntualmente, sobre una eventual salida de Scotiabank del mercado financiero colombiano, el ejecutivo aclaró qué pasará: “Scotiabank no sale de Colombia. Dijimos que teníamos que darle la vuelta al negocio y eso se hizo en el marco del ‘investor day’ que tuvimos el 13 de diciembre del año pasado”.

Scotiabank reconoce que aunque ha venido recuperándose, las cuentas aún no son tan favorables como para hablar de la mejora que esperaban.

“Lo peor ya pasó. El año pasado fue el peor año en la historia reciente de Colombia, por lo menos de los últimos 30 años. Este año todavía no tiene la recuperación y la reactivación que muchos esperamos, pero está mucho mejor que el año pasado”, detalló Singh en el medio económico.

Scotiabank Colpatria habló sobre pacto por el crédito en Colombia

La idea de las inversiones forzosas se le cayó a Gustavo Petro. Su plan de disponer de los recursos que los colombianos guardan en los bancos no fue bien recibida y fue reemplazada por un acuerdo entre el sector financiero y el Gobierno.

“Es un paso en la dirección correcta, pero todavía no podemos llamar una victoria hasta que realmente se ponga en marcha este propósito de colocar casi 55 billones”, dijo el presidente Scotiabank Colpatria en el medio económico.

