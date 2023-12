El comentario del analista se dio en medio de una discusión en Blu Radio, luego de que el mandatario reaccionara en su cuenta de X, como es habitual, a una entrevista que Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, le dio a Noticias Caracol.

El representante de los comerciantes explicó en el noticiero por qué los salarios no pueden subir en porcentajes desproporcionados y sin tener un cuidadoso análisis detrás; es por ello que en la discusión sobre al aumento del salario mínimo participan tantos sectores.



En su respuesta, Gustavo Petro indicó que Fenalco “busca esclavizar la fuerza de trabajo del país” y que eso al final los afecta a ellos, porque a los comerciantes les sirve “que la gente tenga capacidad de pago”, y que para ello se necesitan buenos salarios.

Fenalco debería recapacitar en su actuación pública. Si quieren vender en sus grandes superficies comerciales entonces necesitan compradores con buen sueldo. Al buscar esclavizar la fuerza de trabajo del país fenalco estaría construyendo la ruina de sus propios afiliados. Lo que… https://t.co/oMHuuLFPoD — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 13, 2023

Ante eso, los panelistas discutieron sobre las condiciones mínimas del aumento del salario mínimo y que las palabras del presidente son un “distractor”.

Luis Ernesto Gómez, por ejemplo, comenzó recordando que “cuando aumentan los ingresos de los hogares de menores ingresos valga la redundancia, aumenta su capacidad de gasto porque se consumen básicamente la totalidad de lo que les entran en salarios y esa es la demanda agregada de una economía. Lo dice el presidente y tiene toda la razón, el trabajador que está recibiendo un ingreso es el que va a hacer las compras y si tiene ingresos, puede hacerlo”.

Por su parte, Víctor Grosso, periodista especializado en economía, se sumó al argumento de Cabal y añadió que también están “los costos de las empresas, porque esto podría generar una mayor informalidad laboral, sobre todo esas empresas que tienen su fuerza laboral concentrada en personas que se ganan el salario mínimo; entonces, el 18 % es muy fuerte”.

Mientras que Aurelio Suárez quiso enfocarse en los aportes que también debe hacer el Gobierno:

“Quisiera poner una discusión sobre la mesa: ¿cuál es el problema de la economía colombiana hoy? En esto yo estoy en desacuerdo con algunos de los sindicalistas que dicen que el problema de la economía en Colombia es de demanda, porque el problema es de oferta. Aquí el problema es que las empresas están hundidas en su capacidad de ahorro y están hundidas por tres razones: reforma tributaria, que pasó la tasa de tributación de las de las empresas a niveles de 30 %; segundo, alza en los combustibles y, tercero, tasas de interés. Yo creo que si en la comisión de concertación salarial se elevan los salarios, pero no se toman medidas económicas para aliviar, por estos tres males, a las empresas hay un golpe a la economía. En eso quiero llamar la atención. No puede haber este año alza de salarios si paralelo con esa alza —cualquiera que sea el número 10 u 11, lo que sea—, si no se acompaña de salarios de decisiones del gobierno de Petro, Oiga, doctor Petro, sobre el tema de los recargos que hay sobre las empresas hundimos la economía”.

Además, sobre sus otros dos argumentos, Suárez reseñó que “la reforma tributaria elevó las tasas de interés” y que por el otro lado está el alza de los combustibles, por lo que reforzó su argumento de que si eso no se modifica en primera medida y “le hecha un recargo en salarios, no se sabe qué va a pasar con le economía colombiana; luego el presidente Petro no se puede quedar solamente mirando quién esclaviza a quién, porque lo tienen esclavizado estas otras cosas. Que el Banco de la República se mueva, pero el Gobierno también se tienen que mover”.



Gómez le refutó que lo que está en discusión es que los trabajadores puedan tener un aumento del salario por encima de la inflación, y Suárez insistió en que “el único ahorro que tenía Colombia era el empresarial y hoy está hundido” y por eso insistió en que la gran responsabilidad que tiene el Gobierno Nacional:

“El tema de los salarios en Colombia no puede ser un acuerdo solamente sobre salarios, tiene que ser un acuerdo sobre la política económica. Petro no se puede sentar desde la Casa de Nariño a decir ‘suba salarios’ mientras mantiene una política económica como la política comercial que ha venido desplazando la producción nacional con importaciones. ¿Tampoco va a hacer nada sobre eso? Si no hay un alivio en términos de política comercial, de política monetaria, de política fiscal e incluso de política cambiaria, no sirve solo subir los salarios”.

En el panel de la emisora también hicieron un llamado a analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB) del país porque dicen que se debe subir el salario mínimo para estimular el consumo, pero según esos datos “el consumo en Colombia está fuerte, no necesita estímulos y no está caído, la que está desplomada es la inversión y eso es lo que nos va a llevar a un par de años, dos o tres o más años, muy difíciles. El problema está en que desde el lado de la oferta, la gente no quiere invertir porque está muy difícil”.

De la cifra final están pendientes aproximadamente 4 millones de personas en Colombia, incluyendo los trabajadores y los pensionados.

