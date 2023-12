Ganar grandes cantidades de dinero mensual con su trabajo es el sueño de muchas personas. Sin embargo, una cifra que muchos plantean como básica para vivir bien en las principales ciudades es tener un salario de dos millones de pesos.

Con esta cantidad de plata, una personas sin hijos puede vivir cómodamente y cuando ya hay una familia conformada entre dos personas e hijos, tener ingresos de cuatro millones de pesos no pinta nada mal.

Sin embargo, establecer el salario mínimo para todas las personas en 2 millones de pesos tendría unos efectos negativos y estos fueron explicados por Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

El representante de los comerciantes dijo que cuando una empresa debe subir el salario de sus empleados, se incrementan los costos y esos mismos deben ser trasladados al producto final. Es decir que, siguiendo el ejemplo de los 2 millones de pesos, si a todas las personas ganaran ese dinero en las empresas, estas deberían empezar a cobrar más y el poder adquisitivo sería el mismo.

“Pongo ejemplo una fábrica de camisas que el 85 % es mano de obra, pues, obviamente, al terminar el ciclo productivo el costo del producto sube y neutraliza el poder adquisitivo de un mayor incremento de ingresos. Entonces por eso hay que tener un sano equilibrio entre el incremento para recuperar el poder adquisitivo y que los costos laborales no disparen los precios finales y así estos puedan ser más controlables. Adicionalmente, se debe pensar no solamente en Colombia, sino en los productos que se exportan: un incremento en costo laboral altísimo hace que no sean competitivos en el exterior y los de Colombia pierden frente los que ingresan importados”, dijo en La FM el dirigente gremial.

Así las cosas, si bien en algún momento se llegará a un salario mínimo de 2 millones de pesos, actualmente es muy poco probable que se dé un salto tan alto.

Incluso, en las discusiones del salario mínimo se hizo una primera propuesta de un aumento del 18 %, lo que llevaría este pago a 1.368.800 pesos, más el subsidio de transporte.

Lee También

Salarios de los colombianos actualmente

Para este 2023, el salario mínimo quedó en 1’160.000, lo que significó un aumento del 16 % frente al 2022. Ese aumento fue lógico porque la inflación a final de año estaba sobre el 13 %.

Sin embargo, son solo 2 millones de colombianos los que ganan un mínimo. El resto de personas ganan más o menos dinero. Lo más preocupante está en el sector informal. Si bien hay muchas personas que sin tener un contrato fijo con una empresa logran buenos ingresos, hay una gran mayoría que no lo está logrando, lo que está llevando a una situación complicada de cara al futuro.

(Vea también: Qué países tienen los salarios mínimos más altos del mundo; Colombia, lejos de los mejores)

Una de las buenas alternativas que están teniendo muchas personas es trabajar con empresas extranjeras, pues estas pagan en dólares o euros y eso los lleva a tener mejor ingresos mensuales.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.