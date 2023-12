Continúa la discusión por el aumento del salario mínimo en el país y todavía no hay certezas sobre cúal será el incremento que regirá para millones de trabajadores en 2024.

La postura del gremio de empresarios es que no hay opciones de que el salario pase del 11 %, propuesta con la que se han mantenido firmes en la mesa. En ese sentido, Jaime Cabal, presidente de Fenalco, afirmó en Blu Radio que, en la alternativa presentada por los líderes sindicales del país, de subirlo 18 %: “No hay mucha sensatez”.

Cabal comentó que la situación de los empresarios en Colombia no es muy buena, pues “el palo no está para cucharas”. Ante ese panorama, el dirigente gremial no se mostró convencido en que el salario suba más que el año anterior, pues la economía del país no se ha dinamizado en 2023.

Otro de los dardos que lanzó el presidente de Fenalco fue que es inviable un incremento del 18 %, pues cree que no hay consecuencia entre el pedido de los trabajadores y la realidad de las empresas. De esa manera, Cabal estima que a las organizaciones del país se les incrementarían “entre 25 y 30 % los costos” de operación.

Otra de las preocupaciones es que un incremento de esa índole dispararía el desempleo el próximo año, pues las empresas no tendrían cómo responder por los salarios de todos sus trabajadores.

De verse obligados a un incremento del 18 %, los empresarios estiman que muchas compañías tendrían que cerrar sus puertas ante las inminentes quiebras que podría crear esa decisión.

Por ahora, el acuerdo en la mesa de concertación es que los líderes sindicales presentarán una nueva propuesta, aunque los empresarios no han anunciado cuándo mostrarían su contraparte para conciliar el aumento.

