La delincuencia no para de inventar estrategias para robarles el dinero a las personas. El fraude bancario sigue siendo una de las estafas más comunes y de la que, lamentablemente, fue víctima una mujer que expuso el caso en sus redes sociales.

(Lea también: Denuncian estafa con tarjeta de crédito de Falabella; a mujer le quitaron $ 13 millones)

La usuaria de Twitter @Fergicienta explicó que sin hacer transacción alguna, poco más de tres millones de pesos salieron de su cuenta de Bancolombia. Para su mala fortuna, pasada una semana del aparente robo, el problema no ha sido solucionado por la entidad bancaria.

“El 18 de julio se me desaparecieron $ 3’196.921 de mi cuenta de Bancolombia. A hoy, ellos no dan razón, no saben dónde está mi plata y, prácticamente, el dinero desapareció por arte de magia”, inició contando la afectada.