Luego de conocerse que la tienda de ropa para bebés EPK, ubicada en el Centro Comercial Mayales Plaza, cerraría sus puertas y se iría de Valledupar por presunto incumplimiento en el cánon de arrendamiento, se desempolvó la disputa legal que rodea la titularidad de la marca.

De acuerdo con algunas versiones, EPK no estaba pagando el arriendo mensual al dueño del local por los problemas legales, los cuales vienen desde hace más de 6 años.

En el 2004, según información de Portafolio, la empresa Bridgewood decidió entrar al mercado colombiano creando una empresa en alianza con Samuel Tcherassi con el fin de expandirse a nivel nacional.

Según el medio nacional , las condiciones del negocio estaban relacionadas con expandir las tiendas pero “no necesariamente ceder o compartir la titularidad de la marca”.

Sin embargo, hace más de 6 años, Bridgewood Capital Inc., inició un proceso legal en contra del empresario Samuel Tcherassi, por presuntamente atribuirse la titularidad de la empresa EPK.

En los últimos meses surgió el rumor de que el empresario Tcherassi “habría cerrado una transacción millonaria con un fondo de inversión asiático relacionada con la marca de su ropa infantil: EPK”.

En ese sentido, el pasado lunes 29 de mayo, Bridgewood manifestó que, a pesar de no interferir en negocios de terceros sobre los cuales no tiene injerencia, “la marca EPK no puede ser vendida por terceros pues su único y legítimo titular en Colombia es Bridgewood”.

Sin embargo, en el 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, falló a favor de Tcherassi y reconoció que el empresario es y ha sido el legítimo titular y creador del nombre y las enseñas comerciales EPK, descartando las reclamaciones y argumentos de Bridgewood Capital Inc.