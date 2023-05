Una publicación viralizada en la red social Lindekin llevó a que muchos cayeran en el contenido de la misma. Allí se hablaba de un supuesto “fracaso” de la marca y cómo esta aparentemente pasaba un mal momento.

Echandía, en dialogo con Pulzo, explicó de dónde salieron los rumores y cómo todo estaba basado en un trabajo académico que no tenía razón de publicarse en redes sociales.

“[Al autor de la publicación] no lo conozco. A raíz de esa publicación, nos llamó la atención las imprecisiones que se mencionaban. Me dijeron que eso era un estudio académico que estaban haciendo y que no se debió filtrar”, manifestó Echandía en Pulzo.