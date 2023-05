La Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, Acodres, informó que durante el primer trimestre del año se ha presentado una caída en la cantidad de comensales promedio que visitan los restaurantes. Indican que el porcentaje que más se ha visto afectado es el de propinas que ha tenido una reducción del 25 %.

‘Los comensales tienen la tendencia de pagar adicional a lo sugerido por aspectos como el buen servicio cuando consumen bebidas y alimentos de alta elaboración; sin embargo, esto no está ocurriendo en los últimos meses’, aseguró Guillermo Henrique Gómez Paris, presidente del gremio gastronómico.

Según el gremio de la gastronomía, el porcentaje promedio de cada propina por ciudades ha bajado entre 1 y 4 puntos porcentuales con un promedio general del 25 %. Los territorios donde menos se está pagando propina son San Andrés que pasó de pagar 12 % a 8 %; Cartagena, que pasó de 19 % a 15 %; y Bogotá, que pasó de 17 % a 13 %. A estas le siguen Medellín, con un retroceso de 20 % a 17 %; Barranquilla, 12 % a 11 %; y el Eje

El impacto negativo que se ha evidenciado se estaría contrarrestando por la visita de extranjeros a los restaurantes que están acostumbrados a pagar 20 % de propina en todos los establecimientos. ‘Si no tuviéramos la visita de comensales desde el exterior, el sector estaría totalmente caído ya que los colombianos no tienen una cultura de reconocimiento del servicio a través de una propina, como si pasa en otros países’, agregó Gómez Paris.

Socialización de circular

Diana Milena Galvis Moreno, directora ejecutiva de Acodrés capítulo Quindío, sostuvo que desde el gremio han venido trabajando con los restaurantes afiliados en recordar la Circular 007 de la Superintendencia de Industria y Comercio en la que se recuerdan 3 aspectos básicos del pago de la propina en los restaurantes.

“Este es un trabajo que se ha venido haciendo gracias al ejercicio que la Casa de Protección al Consumidor en Armenia ha venido replicando quienes han venido vigilando que los restaurantes cumplan con lo exigido en la norma”, sostuvo Galvis Moreno.

Dijo que el primer aspecto que deben recordar los empresarios gastronómicos, los administradores y los comensales que visitan los establecimientos es que la propina es voluntaria y que se sugiere un 10 % de pago por este rubro, pero aun así sigue siendo voluntaria.

“Segundo recordar que la propina se sugiere hasta un 10 % que el cliente puede aceptar ese 10 %, puede modificar ese porcentaje o simplemente rechazarlo. Recordemos que la propina es el reconocimiento que los clientes de los restaurantes le hacen a ese establecimiento gastronómico o a la persona que los atendió por la grata experiencia que sintió en ese lugar, porque la comida estaba muy deliciosa, porque se sintió bien atendido, porque disfrutó de un buen momento y considera que ese 10 % del valor total de la factura y del consumo es un premio que se merecen los empleados”, señaló la líder gremial.

Por último, desde Acodrés sostuvo que los restaurantes, como medida de protección de los usuarios y de los consumidores, están obligados a informar en las cartas o en los menús que se cobra propina o se sugiere el cobro voluntario de la misma. “Estamos obligados a informar sobre la existencia del cobro de la propina, es decir, en un lugar de la carta visible y tiene que decir en un texto específico que se cobra propina o que se sugiere el 10 % que se puede aceptar que se puede rechazar”, dijo Galvis Moreno.

En cuanto al tema de precios la directora ejecutiva de Acodrés sostuvo que es obligación de todos los establecimientos gastronómicos tener las cartas impresas, que los códigos QR no reemplazan el menú impreso y que el valor de los productos debe estar expresado en pesos colombianos y la cifra completa es decir sin un plato cuesta $20.000 no puede decir en el menú 20K para que esto no induzca al error o a entender mal el costo de los productos.