Así lo aseguró Néstor Morales, periodista de Blu Radio, que dio “adelantos” que haría Iván Duque sobre la reforma tributaria, en el discurso de la asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se celebra en Barranquilla este martes.

El comunicador indicó que se viene un cambio y es que los alimentos que no sea considerado como básico, en la canasta familiar, tendrá IVA de 19 %. Es decir, los alimentos que las personas suelen comprar más por gusto o “lujo”, y no por una necesidad.

Esa comida, hasta hoy, no tiene IVA así como tampoco la de la canasta familiar (huevos, leche, arroz, entre otros). No obstante, habría un ‘pero’ y es el de quién define cuáles alimentos son básicos y cuáles no.

Pero además, la reforma tributaria también contempla, según Morales, que los alimentos básicos de la canasta familiar cambien de la categoría de exentos a excluidos, lo que implica que los productores no se beneficiarían de la devolución del IVA.

Esto, al final, terminaría encareciendo los productos básicos.

Reforma tributaria: alimentos que tendrían IVA

De acuerdo con Aurelio Suárez, panelista de la misma emisora, los siguientes alimentos integrarían la lista de los que se encarecerían:

Quesos

Panes especiales

Pescados

Hamburguesas

Comida rápida caliente

Pero además del IVA a alimentos “lujosos”, la reforma tributaria también contempla, según Morales, un auxilio para las pequeñas empresas, que consiste en hacer una reducción al impuesto de renta, pues son las más afectadas en la pandemia.

Los ajustes tributarios que haría el Gobierno fueron hechos con el asesoramiento de un comité de expertos que hizo recomendaciones, y que serán presentadas este miércoles, indicó el periodista.