El caso tomó fuerza en redes sociales luego de que la Corte Suprema de Justicia publicó una determinación judicial en la que ratificaba el delito de inasistencia alimentaria agravada por parte del señor Edier Horta Sosa.

En su publicación, el alto tribunal expuso que el señalado sí tenía cómo pagar la cuota alimentaria de 90.000 pesos mensuales para la alimentación de su hija, por lo que mantuvo la condena contra el hombre, que había sido impugnada por su defensa.

Más allá del fallo de la Corte, varias reacciones se centraron en el monto que debía pagar el señalado, que para muchos era irrisorio: apenas 90.000 pesos.

En las redes sociales no se hicieron esperar los trinos que cuestionaron la minúscula cifra, teniendo en cuenta todos los costos que acarrea un niño.

Llama la atención un padre que busque formas de no dar 90.000! Ósea listo las ayudas económicas de claudia López para gente son como de ese monto pero eso no es nada. Mucho hp ese tipo

Me corregirán las que son mamás, pero con 90mil pesos mensuales creo que no alcanza ni para los pañales. Sin embargo, al ser la persona que sí respondió por una vida dependiente le toca buscar la forma de darle lo que necesita y no simplemente decir que no tiene con qué. https://t.co/ccbaEZwmpe

