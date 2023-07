Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Colombia (ANDI), advirtió sobre los efectos que tendría la inteligencia artificial en el empleo en Colombia. Y cuestionó que, en la reforma laboral del presidente Gustavo Petro, no se atienda este tema.

En entrevista con el diario El Tiempo, Mac Master aseguró que la reforma laboral, que volverá a presentar el Gobierno de Colombia luego de que se hundiera en la legislatura pasada, debe responder a varios puntos.

Primero, a la generación de empleo (algo que la misma ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, ha dicho que no es el objetivo). Segundo, a la protección social de los trabajadores. Tercero, a la reducción de la informalidad. Cuarto, al aumento de la productividad. Y quinto, a la modernización del mundo laboral.

Sin embargo, respecto a ese último, lanzó varias advertencias sobre el efecto de la inteligencia artificial en el empleo. “Necesitamos contratos modernos, contratos que se ajusten a las relaciones laborales internacionales, al mundo digital”, dijo el presidente de la ANDI al periodista Yamid Amat.

La advertencia sobre el efecto de la inteligencia artificial en el empleo

Al ser cuestionado por el efecto de la inteligencia artificial, aseguró que “tenemos que prepararnos para eso y hacer todo lo posible para que no produzca desempleo, pero es un gran riesgo”.

Y no es una preocupación infundada. Según un informe publicado en abril por Goldman Sachs, uno de los bancos de inversión más importantes del mundo, la inteligencia artificial podría reemplazar el equivalente a 300 millones de puestos de trabajo de tiempo completo.

Efecto de la inteligencia artificial en el empleo

De acuerdo con el reporte, “alrededor de dos tercios de los empleos en Estados Unidos están expuestos a algún grado de automatización por la inteligencia artificial”. Ese impacto se sentiría en industrias como la del desarrollo de software, salud y servicios financieros.

En ese sentido, Mac Master advirtió que “todas esas nuevas herramientas tienen que ponerse a disposición del ser humano y buscar actividades en las que los humanos seamos irreemplazables. El cambio viene y tenemos que estar listos”.

Por eso, insiste que debe haber una preparación para mitigar los riesgos del desempleo en el mundo digital en el país. Y cuestiona que “la reforma laboral del Gobierno no dice una sola palabra sobre eso. Y es que no estamos hablando solo de costos laborales. La reforma es una reforma para el siglo XX. No reconoce que estamos en el siglo XXI”.

“Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por tratar de legislar para ese mundo que viene, que es distinto, moderno, flexible. Colombia tiene la oportunidad de legislar muy bien y legislar además en forma moderna”, concluye Mac Master, como una solución al efecto de la inteligencia artificial en el empleo.