El proyecto de la reforma laboral, de los más impulsados por el Gobierno, fue archivado hace algunas semanas en el Congreso y se convirtió en nueva derrota política para la bancada del Pacto Histórico, que estaba empecinada en que le aprobaran la iniciativa, la cual no tuvo debates en la Cámara.

El Gobierno Petro deberá presentar nuevamente la reforma laboral después de julio. Esto teniendo en cuenta que la ley que regula el funcionamiento del Congreso señala que los proyectos deben aprobarse en primer debate durante el tiempo ordinario. De esta forma, la discusión deberá comenzar desde ceros, es decir, se deberá volver a radicar el articulado.

Sin embargo, nada garantiza que el proyecto vuelva a ser aprobado y así lo explicó Bruce Mac Master, presidente de la Andi, quien en Semana dio las razones por las que la reforma se hundió y no era viable: “Tiene la inmensa distorsión de un desempleo endémico que no sale, que no somos capaces de erradicar y que además se mueve siempre en cifras que están entre el 10 % y el 20 %, la reforma no hacía nada con eso”.

Además, reveló que el proyecto, si bien arregla unas cosas, termina perjudicando otras, lo que sería mucho más grave para el país: “Esa reforma crea por lo menos 500.000 nuevos problemas en 500.000 familias. De las 22 millones de personas que están activas económicamente, hay por lo menos 12 millones que están en condición de informalidad y el proyecto no ataca ni soluciona esa situación. La reforma se concentraba en un grupo muy pequeño, de muy pocos trabajadores que, eventualmente, se iban a ver beneficiados que seguramente es el reflejo del hecho de que Colombia tiene unas tasas de sindicalización relativamente bajas”.

Finalmente, aconsejó al Gobierno sobre lo que los nuevos puntos que deberían tratarse en la reforma que vuelvan a presentar: “Creo que debe tener soluciones para generar empleo. La misión de empleo había dado una gran cantidad de sugerencias y propuestas alrededor de qué se debería hacer para poder generar empleo”.