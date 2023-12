En un hito para el avance tecnológico en telecomunicaciones, las principales empresas del sector: Claro, Tigo, Movistar y WOM, obtuvieron derechos para operar en el espectro 5G en la subasta que se llevó este miércoles en Bogotá.

El proceso de licitación fue altamente competitivo, evidenciando el interés y la importancia estratégica de la tecnología 5G en el mercado. Las compañías adquirieron bloques de espectro que les permitirán expandir y mejorar sus servicios, brindando velocidades de conexión más rápidas y una mayor capacidad de red. Sin embargo, hay preocupación por si habrá cambios en varios celulares debido a esta implementación.

Mauricio Lizcano, ministro de las TIC, explicó en Noticias Caracol que el 64 % de los celulares en el país son inteligentes, lo que significa que son multibanda y funcionan con 5G.

“Las personas que no tengan un celular inteligente no es que su teléfono vaya a dejar de funcionar y no vaya a poderse comunicar. Usted podrá seguir comunicándose porque muchas antenas de 4G seguirán funcionando, lo que sucederá es que no disfrutará de los beneficios de la velocidad”, explicó el jefe de esa cartera en ese medio.

En Colombia hay 1’100.000 celulares ‘flecha’, según Lizcano, los cuales no se quedarán sin servicio. Podrán seguir haciendo y recibiendo llamadas de manera normal, por lo que explicó que si solo lo necesita para eso, no es necesario cambiarlo por uno más actualizado.

Otra pregunta que se hacen los colombianos después de la licitación del 5G es: ¿las facturas de los planes van a subir? El ministro aseguró que, por el contrario, tienden a bajar, no inmediatamente, pero sí en el largo plazo.

“Las facturas en Colombia han bajado un 70 % en los últimos diez años. Las experiencias en el mundo indican que debido a la competencia y a que la tecnología es más eficiente, lo más probable es que los precios del servicio bajen”, aseguró Lizcano, proporcionando un respiro para los usuarios.

“El compromiso mínimo que tienen los operadores es que antes de finalizar el 2024 debemos tener 5G en las ciudades de más de 500.000 habitantes y en Bogotá”: ministro de las TIC, Mauricio Lizcano. “Va a cambiar la forma en como los colombianos nos comunicamos”, agrega. Más en… pic.twitter.com/B64ovHn1un — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 21, 2023

Otro tema que ha causado preocupación en el país sobre la instalación de las nuevas antenas 5G tiene que ver con la salud de los colombianos, pues hay rumores sobre su posible nocividad.

“Las antenas para celular no son nocivas para la salud, el mismo celular no es nocivo para la salud, de hecho, hay estudios que confirman que es más peligroso el microondas o un secador de pelo que un celular. Los colombianos podrán estar tranquilos si le ponen una antena al lado de su hogar“.

Por ahora, el Gobierno Nacional confirma que los bolsillos de los colombianos no se verán afectados por la implementación de esta nueva tecnología. Las personas con celulares ‘flecha’ seguirán con el servicio como está actualmente, y las personas que tienen planes móviles no verán aumentar sus facturas.

