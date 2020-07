Heidy Sánchez Barreto, concejala de Bogotá, calificó el retiro de estas personas de sus funciones en la icónica biblioteca como una triste noticia; según mencionó en su cuenta de Twitter, son 140 familias que van a dejar de recibir ingresos justo en medio de la crisis económica que enfrenta el país por la pandemia de la COVID-19.

“Es nuestro deber exigirle al Banco de la República que no despida a estas personas que requieren un sustento económico. Hoy la Luis Ángel Arango no está perdiendo económicamente porque las suscripciones se siguen dando. No entendemos estos despidos”, dijo Sánchez en la red social, y solicitó al Emisor que reintegre a estos trabajadores a sus funciones.